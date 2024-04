Neuer Thriller des wohl größten Twist-Maestros enthüllt Überraschung schon 4 Monate vor Kinostart

What a Twist! Bereits der Trailer zu M. Night Shyamalans neustem Thriller-Streich enthüllt eines der großen Geheimnisse des Films. Oder werden wir damit in eine Falle gelockt?

Filmemacher M. Night Shyamalan wurde nach seinem Durchbruch The Sixth Sense als neuer Alfred Hitchcock hochgejazzt, konnte dem Hype in den letzten 25 Jahren aber nicht mit jedem seiner Projekte gerecht werden. Denken wir nur an The Happening oder die allseits verachtete Avatar-Adaption Die Legende von Aang. Findet er mit Trap zur alten Form zurück?

Der Trailer zu seinem neuen Serienkiller-Thriller von Warner Bros. wurde diese Woche auf der CinemaCon 2024 gezeigt und generierte einige positive Reaktionen unter den Besucher:innen. Unter anderem von den Kollegen bei Slash Film , die berichten können, dass Shyamalan zumindest seinem Ruf als Twist-Baron gerecht wird.

Serienkiller-Thriller mit Twist, der schon im Trailer verraten wird?

Im Trailer zu Trap sieht man Josh Hartnett als Vater, der seine Tochter auf das Konzert einer Sängerin namens Lady Raven (Saleka Shyamalan) begleitet. Im Venue angekommen, entsteht plötzlich Unruhe, als die Polizei mit Blaulicht eintrudelt. Wie sich herausstellt, ist das komplette Konzert eine Falle für den notorischen Serienkiller mit dem Spitznamen The Butcher.

Universal Pictures M. Night Shyamalan am Set von Knock at the Cabin

Am Ende der Vorschau dann der Twist: Hartnetts Vaterfigur blickt auf sein Mobiltelefon, um ein Live-Video von einer im Keller eingesperrten Person anzusehen. Er selbst ist der besagte Butcher, auf den es die Polizei abgesehen hat!

War das schon der Twist des Films? Ist der Überraschung wie in Das Mädchen aus dem Wasser, dass es am Ende keinen gibt? Oder ist der Film so vollgepackt mit unerwarteten Wendungen, dass Shyamalan bereits im Trailer verschwenderisch mit ihnen umgehen kann? Die Antwort darauf gibt es spätestens am 1. August 2024, wenn Trap in die hiesigen Kinos kommt. Sobald der Trailer online erscheint, schlagen wir Alarm.

Trap: Twist-reicher Thriller als rührendes Vater-Töchter-Projekt

Trotz des finsteren Killer-Themas handelt es sich bei Trap um ein Shyamalan-Familienprojekt, das der berühmte Vater mit seinen Töchtern in Angriff genommen hat. Ishana Shyamalan hat mit They See You bereits ihren ersten eigenen Film in den Startlöchern und ist obendrein Musikerin, wie der Vater stolz auf der CinemaCon erzählte.

Sein kommender Film entstand laut eigener Aussage aus dem Wunsch heraus, die gemeinsame Leidenschaft für Live-Konzerte für spannende Filme zu verbinden. Seine andere Tochter Saleka hingegen, die sogar als R&B-Sängerin bekannt ist, spielt im Film die Rolle der performenden Künstlerin.