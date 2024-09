Neuer Trailer verwandelt Marvel-Star Sebastian Stan in Donald Trump und es sieht fast zu echt aus

Als Winter Soldier rettet Sebastian Stan im Marvel-Universum die Welt. Für seinen neuesten Film hat er sich in eine völlig andere Figur verwandelt: den jungen Donald Trump.

Ist eine Karriere abseits von Marvel möglich? Sebastian Stan, der seit 2011 Teil des Mega-Franchise ist, sagt ja. Obwohl ihn die meisten Menschen vermutlich nur als Bucky Barnes aka Winter Soldier aus den actiongeladenen Comic-Verfilmungen kennen, begeistert der Schauspieler regelmäßig in anderen, richtig ungewohnten Rollen.

Erst Anfang des Jahres verblüffte er in der eigenwilligen Tragikomödie A Different Man auf der Berlinale. Jetzt kündigt sich der nächste Film mit ihm an, den ihr euch definitiv auf die Merkliste packen solltet: The Apprentice – The Trump Story. Wie es der Titel bereits vorwegnimmt: Hier geht es um Ex-US-Präsident Donald J. Trump.

Erster Trailer zu The Apprentice: Sebastian Stan verwandelt sich in den jungen Donald Trump

The Apprentice - Trailer (Deutsch) HD

The Apprentice ist kein Biopic, das Trumps gesamtes Leben abdeckt. Stattdessen legen Regisseur Ali Abbasi (Border, Holy Spider) und sein Drehbuchautor, Journalist Gabriel Sherman (The Loudest Voice), den Fokus auf die 1970er und 1980er Jahre, wo sich Trump (Sebastian Stan) als Geschäftsmann im Immobiliensektor etabliert.

Besonders wichtig ist die Beziehung, die er zu seinem Anwalt und Mentor Roy Cohn (Jeremy Strong), der ihm helfen soll, aus dem Schatten seines einflussreichen Vaters, Fred Trump (Martin Donovan), zu treten. Auch seine Frau, Ivanka Trump (Maria Bakalova), spielt eine entscheidende Rolle in dem Film, der bereits für Kontroversen sorgte.

Niemand Geringeres als Donald Trump selbst versuchte, die Veröffentlichung von The Apprentice zu verhindern. Einer der Gründe dafür: Der Film zeigt, wie Trump seine Frau vergewaltigt. Grundlage für diese Szene waren Scheidungsakten. Trumps juristisches Team schickte ein Unterlassungsschreiben an das Filmteam.

Dennoch kommt The Apprentice ins Kino. Gegenüber Variety erklärte die Produktion:

[The Apprentice] ist ein faires und ausgewogenes Porträt des ehemaligen Präsidenten. Wir möchten, dass jeder ihn sieht und dann selbst darüber entscheidet.

Wann startet The Apprentice im Kino?

Nachdem The Apprentice im Mai seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes feierte, erwartet uns in wenigen Wochen der deutsche Kinostart. Am 17. Oktober 2024 läuft der Film hierzulande in den Lichtspielhäusern an und grätscht damit direkt in die heiße Phase der bevorstehenden US-Wahl, die Anfang November entschieden wird.