Neuer Trailer zu Stranger Things Staffel 4: Das erste Lebenszeichen seit Ewigkeiten ist verdammt gruselig

Stranger Things Staffel 4 meldet sich mit dem ersten Trailer seit Ewigkeiten mal wieder bei den Fans. Das Wiedersehen mit Eleven fällt allerdings extrem düster aus.

Wir haben uns schon Sorgen gemacht: Nach mehr als einem Jahr meldet sich Stranger Things zurück. Der erste lange Trailer zu Staffel 4 kommt genau richtig, die Dreharbeiten laufen nach längerer Pause wieder. Stranger Things war eine der ersten Serien, die wegen der Corona-Einschränkungen unterbrochen wurden.

Der erste Trailer zu Stranger Things Staffel 4 mit Rückkehr des großen Schurken

In dem über eine Minute langen Clip herrscht allerdings kaum Euphorie, im Gegenteil. Wir tauchen tief ein in die düstere Vergangenheit von Hauptfigur Eleven (Millie Bobby Brown). Zurück ins Hawkins Lab:

Stranger Things - S04 Trailer (Deutsche UT) HD

Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) spielt die größte Rolle in dem Video, er ist der Ziehvater von Eleven, über dessen Rückkehr bereits spekuliert wird. Zur Erinnerung: Brenner leitet das Hawkins Lab und war eine der wichtigsten Figuren in Staffel 1. Hier handelt es sich erstmal um eine Rückblende, allerdings könnte die eine größere Rolle in Staffel 4 andeuten.



Wann startet Staffel 4 von Stranger Things bei Netflix?

Ein Start dieses Jahr wird immer unwahrscheinlicher, wenn auch nicht unmöglich. Stranger Things an Weihnachten 2021 hätte Charme. Die letzten Aussagen des Casts deuten aber eher auf einen Release im Jahr 2021 hin, womit sich der Start tatsächlich um ein ganzes Jahr verzögern würde.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Wie verkraftet ihr die extreme Wartezeit auf Staffel 4?