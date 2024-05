Neuer Trailer zum größten Netflix-Blockbuster des Sommers: Beverly Hills Cop 4 bringt Eddie Murphy endlich als Axel Foley zurück

Netflix bringt seinen größten Sommer-Blockbuster in Position: Eddie Murphy kehrt als Beverly Hills Cop zurück! Wir haben den neuen Trailer zu Teil 4 der Action-Reihe für euch.

Nachdem es in der vergangenen Dekade ruhiger um Eddie Murphy geworden war, meldete sich der Hollywood-Star 2019 mit Dolemite Is My Name zurück. Das Comeback fand allerdings nicht im Kino auf der großen Leinwand statt, sondern bei Netflix. Seitdem hat Murphy der Streaming-Landschaft nicht mehr den Rücken gekehrt.

Von Amazons Weihnachts-Hit Candy Cane Lane bis zur Netflix-Komödie You People: Mit Der Prinz aus Zamunda 2 brachte er sogar einen seiner größten Erfolge zurück. Jetzt ist die nächste Kultfigur an der Reihe. Für Netflix schlüpft Murphy nochmal in die Rolle von Axel Foley und stürzt sich in ein neues Beverly Hills Cop-Abenteuer.

Der neue Trailer zu Beverly Hills Cop 4 mit Eddie Murphy verspricht den Netflix-Blockbuster des Sommers

Beverly Hills Cop: Axel F - Trailer (Deutsch) HD

30 Jahre nach dem letzten Teil lebt Axel Foley in Detroit. Als er einer Verschwörung auf die Spur kommt, die ihn bis in die Reihen der Polizei führt, kehrt er jedoch nach Beverly Hills zurück und schließt sich mit seiner entfremdeten Tochter Jane (Taylour Paige) und deren Ex-Freund Bobby (Joseph Gordon-Levitt) zusammen.

Neben dem Titelhelden kehren in Beverly Hills Cop: Axel F. vier weitere Figuren aus den vorherigen Filmen zurück, angefangen bei Sergeant John Taggert (John Ashton) über Lieutenant William "Billy" Rosewood (Judge Reinhold) bis zu Detective Jeffrey Friedman (Paul Reiser). Auch Serge (Bronson Pinchot) ist wieder dabei.

Schon Ende der 1990er Jahren existierten erste Ideen für Beverly Hills Cops 4, allerdings kam der Film damals nicht zustande. Mitte der 2000er Jahre nahm das Projekt erneut an Fahrt auf. Schlussendlich sollte aber über eine weitere Dekade ins Land ziehen, bis die erste Klappe fiel und der Rückkehr von Axel Foley den Weg ebnete.

Wann startet Beverly Hills Cop 4 bei Netflix?

Beverly Hills Cop: Axel F. startet ambei Netflix. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt schon perfekt auf dieses Ereignis einstimmen. Denn bei Netflix gibt es aktuell die ersten drei Teile der Action-Reihe mit Eddie Murphy im Streaming-Abo.