Netflix startet günstigeres Werbe-Abo im November: Preis und Spot-Länge bekannt

Das ging schnell: Netflix führt schon in wenigen Wochen seine Werbe-Variante ein, auch in Deutschland. Was kostet das Abo? Und wie viel Werbung seht ihr? Wir geben euch die Übersicht.

Netflix ging als Gegenmodell zum traditionellen Fernsehen an den Start. Alles, was die Zuschauenden an RTL und ProSieben störte, sollte bei dem Streamingdienst besserer, einfacher und flexibler sein. Netflix mit Werbung? Das war lange unvorstellbar eben weil der Gründer Reed Hastings diesen Schritt stets ausgeschlossen hatte, der zu sehr mit miefigem linearen Fernsehen verknüpft war. In drei Wochen startet nun die Werbevariante von Netflix, wie etwa DWDL berichtet. Preis und mehr: Die Details des Werbe-Abos von Netflix in der Übersicht Der Start: Das Werbe-Abo von Netflix startet am 3. November 2022 in Deutschland

Der Preis: Das Werbe-Abo von Netflix wird 4,99 Euro kosten

Die Spot-Häufigkeit- und Länge: 4 bis 5 Minuten Werbung pro Serienfolge sollen laut Hollywood Reporter geschaltet werden. Die Spots sind 15 bis 30 Sekunden lang und werden sowohl vor dem Start eines Inhalts als auch während eines Films oder einer Serien laufen. Mit 12 bis 4 Spots in etwa 3 Blöcken müsst ihr rechnen

Die Bildauflösung: Die Inhalte werden in 720p gestreamt

Gleichzeitige Geräte: Es kann nur ein Stream gestartet werden

Angebot: 5 bis 10 Prozent des Angebots werden aus lizenzrechtlichen Gründen zu Beginn fehlen, schreibt DWDL. Dieser Anteil soll aber stets sinken

: 5 bis 10 Prozent des Angebots werden aus lizenzrechtlichen Gründen zu Beginn fehlen, schreibt DWDL. Dieser Anteil soll aber stets sinken Downloads: Die Download-Funktion wurde für die Werbevariante abgeschaltet Und falls ihr euch das gefragt habt: Die Werbung wird intelligent geschaltet und auf die Dramatik eines Films oder einer Serie angepasst. Ihr müsst euch nicht sorgen, dass ein Spot eine intensive Grusel-Szene in Stranger Things unterbricht. Bei ca. 3 Werbeblöcken wird der typische Netflix-Binge-Lifestyle aber zwangsläufig leiden. Lohnt sich das Werbe-Modell im Vergleich zu den anderen Varianten? Vergleichbar ist das Modell vor allem mit der bislang günstigsten Variante, dem Basis-Abo, für das man derzeit 7,99 Euro bezahlen muss. Hier werden die Inhalte in SD-Qualität abgespielt und es kann nur ein Gerät gleichzeitig Inhalte zeigen. 3 Euro würden Kund:innen hier mit der Werbe-Variante sparen. Wahrscheinlich setzt Netflix aber eher darauf, mit dem Werbe-Modell neue Kund:innen anzulocken. Die Hintergründe: Warum führt Netflix ein Werbemodell ein? Die Pläne wurde im April geweckt, als Netflix in seine erste große Krise geschlittert war. Statt der erwarteten 2,5 Millionen Abo-Zuwächse gab damals es ein Minus von 200.000 Nutzerinnen und Nutzern. Das war seit 2011 nicht mehr passiert. Bis zum Ende des Jahres wollte der Streamingdienst das Werbo-Abo umsetzen und schloss sich dafür mit Microsoft zusammen. Die Maßnahme wurde nun überraschend schnell realisiert. Kein Wunder: Die Bedingungen sind seit dem Frühling eher schlechter als besser geworden. Amazon etwa brachte in der Zwischenzeit seinen rein werbefinanzierten Service Freevee an den Start. Zudem haben potentielle Streaming-Kund:innen durch die Inflation und steigende Energiekosten immer weniger Geld in der Tasche. Werbefinanzierte Dienste werden da wieder attraktiver. Zum Beispiel Netflix, aber auch das traditionelle Fernsehen.

