Neues Bild zu The Boys Staffel 3 spielt auf einen der größten Fantasy-Klassiker überhaupt an

Es gibt ein neues Bild zu Amazons 3. Staffel der The Boys-Serie. Karl Urbans Billy Butcher und Co. wirken dort wie die Enkel einer berühmten Fantasy-Truppe.

Die dritte Staffel der skandalösen Superhelden-Serie The Boys bei Amazon rückt immer näher. Fans wurden bereits einige Einblicke in die neuen Folgen gewährt. Auf dem neuesten Bild ist jetzt auch Anführer Billy Butcher (Karl Urban) inmitten seiner Truppe zu sehen. Sie sehen aus wie die Ghostbusters . Supebusters eben. Weniger Fantasy. Mehr Blut.

Auf Amazon: Für The Boys Staffel 3 wird Billy Butchers Truppe zu Ghostbusters-Enkeln

Immerhin tragen sie wie ihrer berühmten Vorfahren alle dieselbe, etwas heruntergerockte Kleidung. Sie erinnert entfernt an das Klischee eines Kammerjägers. Und wie die Geisterjäger um Bill Murray wollen die Boys ein ganz spezifisches Gezücht unschädlich machen.

Damit sind die Superhelden oder Supes gemeint, die sich aufgrund ihrer Kräfte zu Göttern aufspielen und ohne viel Aufhebens auch Menschen umbringen. Doch auch Butcher selbst soll in Staffel 3 übernatürliche Fähigkeiten entwickeln.

Wann kommt The Boys Staffel 3 zu Amazon Prime?

Was es damit auf sich hat, können Fans ab dem 3. Juni 2022 auskundschaften. Dann läuft die dritte Staffel von The Boys auf Amazon Prime an. Neuzugang ist dort etwa Supernatural-Star Jensen Ackles.

Freut ihr euch auf The Boys Staffel 3?