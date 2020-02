Neues Bild zum ersten MCU-Film 2020: Der Black Widow-Schurke ist hochgefährlich

Im kommenden Black Widow-Film trifft die Titelheldin auf den Gegenspieler Taskmaster. Ein neues Bild offenbart nun einen klaren Blick auf das Kostüm des Marvel-Schurken.

Bereits seit der letzten Comic-Con in San Diego im vergangenen Juli wissen wir, dass es Black Widow in ihrem kommenden Soloabenteuer mit Taskmaster zu tun bekommen wird. Im ersten Trailer zum nächsten MCU-Film konnten wir Anfang Dezember auch einen ersten bewegten Blick auf den gefährlichen Marvel-Schurken werfen.

Nun ist ein neues offizielles Bild von Taskmaster auf Twitter erschienen, das erstmals einen detaillierteren Blick auf den Gegenspieler erlaubt. Sein Kostüm erinnert dabei an die Comicursprünge.

Erst nach Avengers 4: Black Widow kommt zum völlig falschen Zeitpunkt

Taskmaster in Black Widow: Ein Meister des Kampfes

Der Schurke könnte sich als besonders gefährlicher Rivale für Black Widow erweisen. Durch Beobachtung ist er in der Lage, sich verschiedene Kampftechniken blitzschnell anzueigenen und seinem Gegenüber unmittelbar auf Augenhöhe zu begegnen. Zusätzlich ist er geübt im Umgang mit verschiedensten Waffen. So weiß er etwa Pfeil und Bogen ebenso gekonnt einzusetzen wie einen Schild.

Die neue Aufnahme zeigt den Black Widow-Antagonisten nun zusätzlich mit einem Schwert:

A clear look at Taskmaster's full costume has been revealed in this official new #BlackWidow promo art!



(via @Topps) pic.twitter.com/ttXwt05ZgA — MCU Direct (@MCU_Direct) February 17, 2020

Besonders auffällig ist die Totenkopfmaske sowie das überwiegend in Blau und Orange gefärbte Kostüm des Taskmaster. Diese äußeren Merkmale erinnern stark an das klassische Comicdesign des Charakters, der seinen ersten Auftritt 1963 am Ende der 195. Ausgabe der Avengers-Comics feierte, aber erst in der darauffolgenden Ausgabe in den Mittelpunkt rückte.

Black Widow zeigt Taskmaster im modernen Gewand

Zudem deutet das Bild an, dass der Taskmaster vor allem auf einen möglichst effektiven Kampf hin ausgerichtet ist, der hohe Bewegungsfreiheit mit schwerer Abwehr kombiniert. Seine Rüstung zeigt flexible Stoffteile, die an Beinen, Armen und auf der Brust mit harten Plattenteilen ergänzt werden, die ihn womöglich gegen Projektile oder Schlagwaffen schützen. Diese waren in der ursprünglichen Comicvariante noch nicht vorhanden.

Grundsätzlich erinnert das Taskmaster-Kostüm in Black Widow an eine modernisierte Variante der Marvel-Figur. Durch den Wegfall der enormen Muskeln aus der ursprünglichen Comicversion zugunsten metallener Teile fügt sich der Schurke optisch in das MCU ein.

Black Widow startet am 30. April 2020 in den deutschen Kinos.

Taskmaster in Black Widow: Was sagt ihr zum Marvel-Schurken?