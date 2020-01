Watchmen: Die ideale Serie gegen Marvel-Müdigkeit

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Mitten im Superhelden-Boom wird auch Watchmen neu aufgelegt. Wir haben uns die Serie angeschaut und besprechen im Podcast ihre Stärken und Schwächen. Hört rein!

Nach The Boys und Titans kommt Watchmen: Der "Remix" des gleichnamigen Kultcomics von Alan Moore und Dave Gibbons hat große Ambitionen und ist aktuell bei Sky zu sehen. Im Podcast sprechen wir darüber, ob man Watchmen gelesen haben muss, um die Serie zu verstehen, und wie sie sich zum Kinofilm von Zack Snyder verhält.

Ist Watchmen wirklich das große Superhelden-Highlight, das die Kritiken vermuten lassen?



Hört die neue Folge über Watchmen:

Timecodes:

00:02:10 - Auf ins Streamgestöber: Unsere Streaming-Tipps aktuell

00:07:00 - Watchmen - Die spoilerfreie Diskussion

00:45:10 - Die besten Folgen und das Finale von Watchmen (Spoiler!)

01:17:40 - Nachricht eines Hörers - Brauchen wir Staffel 2? (Spoiler!)

01:24:00 - Schickt uns eure Sprachnachricht zu His Dark Materials

Watchmen ist ein anspruchsvoller Remix, statt eines faulen Reboots

Die 9 Episoden lange 1. Staffel von Watchmen erzählt nicht nochmal dieselbe Geschichte wie Zack Snyders Film oder das Comic. Stattdessen haben Damon Lindelof (The Leftovers) und sein Team eine Mischung aus Fortsetzung und Remix produziert.

Die HBO-Serie, die hierzulande bei Sky verfügbar ist, spielt in einer alternativen Gegenwart und beginnt wieder mit einem Mord. Außerdem erwarten die Fans Wiedersehen mit berühmten Watchmen-Figuren, aber auch neue Helden wie Regina Kings Angela Abar.

Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.

Die 1. Staffel von Watchmen könnt ihr in Deutschland aktuell auf Sky Ticket schauen. Alle neun Episoden stehen noch bis zum 29. Februar 2020 als Stream zur Verfügung.

Die Podcast-Stimmen: Patrick Reinbott (@D_Pat1992), Matthias Hopf (@beeeblebrox), Jenny Jecke (@gafferlein) und Tech-Whiz Moritz Henze-Jurisch.

Was ist eure Meinung zu Watchmen? Findet ihr die Serie gelungen?