Neues Fantasy-Epos: Jetzt sind Disneys Harry Potter keine Grenzen mehr gesetzt

Auf Disney+ soll bald der ideale Harry Potter-Ersatz erscheinen. Für die nötige Fantasy-Bildgewalt sorgt jetzt innovative Technologie beim Dreh.

Disney bringt mit der Fantasy-Serie Percy Jackson and the Olympians sein eigenes Harry Potter in Stellung. Übernatürliche Begabungen, verschiedene Lehrlingshäuser und ein übermächtiger Bösewicht sind nur einige der Parallelen. Um im Stream den angemessenen Bombast zu entfesseln, soll das Fantasy-Highlight jetzt die neueste Technologie nutzen.

Disneys Harry Potter-Ersatz nutzt Technologie von Star Wars und Marvel

Zum Dreh wird nämlich ein sogenanntes StageCraft Volume genutzt, das in seinen Ausmaßen ohne Vergleich ist. Das berichtet The Hollywood Reporter . Die digitale Bühne erlaubt es Filmemachern, auf gewaltigen Bildschirmen in den Szenen Hintergründe zu designen und abzubilden. Durch die innovative Technologie entsteht ein räumlicher Eindruck, der (im besten Falle) aufwendige Außendrehs überflüssig macht. Der im Falle von Percy Jackson neu gebaute Volume verfügt über einen knapp 30 Meter hohen Bildschirm.

© David Bukach / Disney Die Percy Jackson-Produzenten vor den Bildschirmen des Volumes

Volume-Bühnen wurden zuvor etwa bei der Star Wars-Serie The Mandalorian oder dem Marvel-Kracher Thor 4: Love and Thunder eingesetzt. Die Percy Jackson-Serie wird deren potenzielle Bildgewalt gut gebrauchen können. Die Adaption der Romane von Rick Riordan wird dieselbe Story wie der Kinofilm Percy Jackson - Diebe im Olymp aufgreifen. Dort wird Percy (in der Serie: Walker Scobell) von Göttervater Zeus des Diebstahls bezichtigt.

Wann kommt die Fantasy-Serie Percy Jackson and the Olympians zu Disney+?

Bis Fantasy-Fans die neueste digitale Technologie bei Percy Jackson and the Olympians in Aktion erleben, kann es aber noch dauern. Die Serie hat bisher noch keinen Starttermin auf Disney+. Wir rechnen nicht vor Mitte 2023 mit einer Veröffentlichung.

