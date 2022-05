Disney schafft sich sein eigenes Harry Potter: Jetzt steht der Ron- und Hermine-Ersatz der Fantasy-Serie fest

Nach dem Hauptdarsteller stehen zwei neue Stars für die Percy Jackson-Serie fest. In dem Fantasy-Universum mit Harry Potter-Potenzial sind sie praktisch die neuen Ron und Hermine.

Anfang des Jahres gab Disney der geplanten Percy Jackson-Serie endlich grünes Licht. Nach zwei Kinofilmen wird das Fantasy-Abenteuer rund um den jungen Halbgott mit Percy Jackson and the Olympians bei Disney+ fortgesetzt.

Zuletzt wurde bekanntgegeben, dass Walker Scobell aus Netflix' The Adam Project die Titelrolle in der Fantasy-Serie spielt. Jetzt stehen zwei neue Stars fest, die Percys gute Freunde verkörpern. In dem Franchise mit Harry Potter-Potenzial sind sie dadurch der Ron- und Hermine-Ersatz an der Seite der Hauptfigur.

Das sind die neuen Stars in der Percy Jackson-Serie für Disney+

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurden die Jungstars Leah Jeffries (Empire) und Aryan Simhadri (Im Dutzend noch billiger) als Percys Freunde Annabeth Chase und Grover Underwood gecastet. Hier könnt ihr euch die drei Stars auf einem gemeinsamen Bild anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Percy Jackson and the Olympians erfährt ein 12-jähriger Junge (Scobell), dass er ein Halbgott ist. Während er mit dieser Erkenntnis erstmal klar kommen muss, wird er vom Himmelsgott Zeus schon beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Mit einer Reise quer durch die USA muss Percy Jackson das Chaos in Ordnung bringen.

Grover Underwood ist laut dem Hollywood Reporter im Buch ein Satyr (halb Mensch, halb Ziege), der als 12-jähriger Junge getarnt ist. Er ist Percys bester Freund. Annabeth Chase ist die Tochter von Athena mit strategischem Talent und scharfem Verstand. Nachdem sie fünf Jahre in einer Trainingseinrichtung für Halbgötter verbrachte hat, trainiert sie Percy.



Nachdem der Dreh zur Fantasy-Serie im Sommer starten soll, dürfte Percy Jackson and the Olympians dann 2023 bei Disney+ erscheinen. Nach den Kinofilmen Percy Jackson - Diebe im Olymp und Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen will Disney die Fantasy-Welt mit insgesamt fünf Büchern als Vorlage wohl doch noch zu einem größeren Universum à la Harry Potter ausbauen.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die Percy Jackson-Serie für Disney+?