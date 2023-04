Neues Fantasy-Highlight der Frozen-Macher kommt noch dieses Jahr: Im ersten Trailer geht Disney komplett neue Wege

Disney wird noch dieses Jahr den Fantasy-Animationsfilm Wish veröffentlichen. Der erste Trailer besticht mit einem Look, den man von den Produzenten zuvor noch nie gesehen hat.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Wish auf Englisch an:

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (engl. Titel: Frozen) gilt immer noch als einer der besten Animationsfilme der letzten 20 Jahre. Das Team von Walt Disney Animation und den Produzenten Chris Buck und Jennifer Lee wird noch dieses JahrDer erste Trailer sieht nach etwas komplett Neuem aus.

Wish - Teaser Trailer (English) HD

Fantasy-Kracher Wish arbeitet mit grandioser Animationstechnik

Wish dreht sich um das junge Mädchen Asha (Stimme im Original: Ariana DeBose), das einer geheimnisvollen Kraft namens Star begegnet. Star will ihr helfen, ihren sehnlichsten Wunsch umzusetzen. Gemeinsam ziehen sie gegen den fiesen Herrscher Magnifico (Chris Pine) zu Felde, der die Wünsche seiner Untertanen für seine eigenen Zwecke missbrauchen will.

Besonders auffällig an dem Trailer ist die Animationstechnik, die es so in den letzten Animationsfilmen Disneys nicht zu Gesicht bekam. Die Verbindung von 3D und 2D sorgt für einen modernen Look, der dennoch einen analogen Charme besitzt und an die Klassiker des Mäusestudios erinnert.

Wann kommt Wish von den Frozen-Machern ins Kino?

Wish soll am 23. November 2023 ins Kino kommen. Neben Pine und DeBose ist in der englischen Originalversion außerdem Alan Tudyk (I, Robot) in seiner Rolle als Valentino zu hören.

