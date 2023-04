Tarantino rettet ersten Super Mario-Film: Zum ersten Mal seit 30 Jahren bekommen die Original-Macher ihr Werk zu Gesicht

Der erste Super Mario-Film von 1993 gilt als Katastrophe. Quentin Tarantino zeigte ihn jetzt in seinem Kino. Die Vorstellung war ein voller Erfolg, über den sich auch die Regisseure freuten.

30 Jahre vor Der Super Mario Bros. Film wurde das Nintendo-Franchise schon einmal verfilmt. Super Mario Bros. von 1993 endete für Cast und Crew in einer Katastrophe. Kult-Regisseur Quentin Tarantino hat den Film jetzt in seinem Kino gezeigt. Und den Regisseuren damit vor Augen geführt, wie beliebt ihr Werk nach drei Dekaden geworden ist.

Super Mario-Regisseure schauen ihren Film nach 30 Jahren zum ersten Mal

Wie Variety berichtet, wurde der Film kürzlich in Tarantinos New Beverly Cinema gezeigt. Auch die Regisseure Rocky Morton und Annabel Jankel waren eingeladen und sahen den Film zum ersten Mal seit dem Kinostart 1993. Morton zeigte sich begeistert.

Es war alles voll. Leute standen um den Block Schlange für Extrakarten. [Die Zuschauer:innen] haben an den richtigen Stellen geklatscht und gelacht.

Die Erfahrung sei eine Rechtfertigung gewesen und habe 30 Jahre an schlechten Gefühlen an einem Abend weggewischt, so Mortons Co-Regisseurin und Ehefrau Annabel Jankel. In manchen Kreisen gilt der Film heute als Kult, obwohl beim Dreh des ersten Super Mario-Films quasi fast alles schieflief.

