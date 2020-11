Neues The Walking Dead-Video: Die Anspannung zwischen Maggie und Negan ist unerträglich

Die 10. Staffel von The Walking Dead ist lange nicht vorbei. Sechs weitere Episoden stehen noch aus. Was uns in diesen erwartet, zeigt ein neues Teaser-Video.

Nächstes Jahr wird die 10. Staffel von The Walking Dead mit sechs weiteren Episoden fortgesetzt, ehe die Zombieserie in die Zielgerade einbiegt. Der spannendste Konflikt, der uns in diesen Bonusepisoden erwartet, ist die Konfrontation zwischen Maggie und Negan. Das beweist auch das neuste Teaser-Video zur The Walking Dead-Rückkehr. The Walking Dead: Maggie trifft endlich auf Negan Um einen richtigen Trailer handelt es sich allerdings nicht. Stattdessen wurden Szenen aus dem ursprünglichen Staffel 10-Finale mit den Aufnahmen eines Table Reads zusammengeschnitten und mit nervenaufreibender Musik untermalt. Dadurch entsteht ein Stimmungsbild der neuen Episoden. Schaut das Teaser-Video zur The Walking Dead-Rückkehr: The Walking Dead - S10 Teaser The Walking Dead Returns in 2021 (English) Maggie meldete sich in der 16. Folge der 10. Staffel im The Walking Dead-Universum zurück. Dementsprechend hat sie die Wandlung von Negan nicht mitbekommen. Für sie ist er immer noch das abartige Monster, das ihren Mann, Glenn, auf brutalste Weise mit einem Baseballschläger ermordet hat. The Walking Dead kehrt im Frühjahr 2021 zurück Der Konflikt zwischen den beiden dominiert das Teaser-Video zur Fortsetzung der 10. Staffel. Im Frühjahr 2021 soll diese in den USA auf AMC starten. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Folgen bei uns einen Tag später auf FOX und Sky * eintreffen. Die erste Episode trägt den Titel Home Sweet Home. Neben Lauren Cohan als Maggie und Jeffrey Dean Morgan als Negan sind im Teaser-Video folgende Schauspieler/innen und Figuren zu sehen: Melissa McBride als Carol

Norman Reedus als Daryl

Khary Payton als Ezekiel

Cassady McClincy als Lydia



Cailey Fleming als Judith



Angel Theory als Kelly

Darüber hinaus wissen wir, dass die kommenden Episoden mit einem Flashback in Negans Vergangenheit aufwarten. Hilarie Burton Morgan, die auch im echten Leben mit Jeffrey Dean Morgan verheiratet ist, wurde als Negans Ehefrau Lucille gecastet. *Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

