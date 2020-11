The Walking Dead-Knaller: Negans Ehefrau Lucille für Prequel besetzt - und die Wahl ist perfekt

The Walking Dead geht im kommenden Jahr mit neuen Folgen weiter. In diesen wird erstmals Negans Ehefrau Lucille zu sehen sein, für die auch schon die ideale Besetzung gefunden wurde.

Jetzt ist es offiziell: In den kommenden Bonus-Folgen der 10. Staffel The Walking Dead werden wir die Vorgeschichte von Ex-Bösewicht und nun Antiheld Negan (Jeffrey Dean Morgan) zu sehen bekommen. Das verrät die offizielle Besetzungsmeldung von Negans zu Beginn der Apokalypse verstorbener Ehefrau Lucille.

The Walking Dead Staffel 10: Negan findet seine ideale Lucille

Wie die Kollegen von Comic Book beim Sender AMC bestätigten, wurde niemand Geringeres als Hilarie Burton Morgan - Morgans Ehefrau im wahren Leben - für die Rolle der Lucille besetzt. Sie wird in einer der kommenden 6 Bonus-Folgen von The Walking Dead im Frühjahr zu sehen sein.

Negans Vorgeschichte wurde bereits 2016 in dem Prequel-Comic Here's Negan erzählt. Ob wir eine komplette Prequel-Folge oder nur vereinzelte Flashbacks zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt.



© AMC Friday Night in with the Morgans

The Walking Dead gab uns schon in der Vergangenheit kleine Einblicke in die Geschichte Negans und die Bedeutung hinter dem Namen seines mit Stacheldraht umwickelten Baseball-Schlägers, den er in Gedenken an die große Liebe seines Lebens Lucille taufte.



Hilarie Burton Morgan wurde vor allem für die Rolle der Peyton Sawyer in der Jugendserie One Tree Hill bekannt. Seit 2009 führt sie eine Beziehung zu Jeffrey Dean Morgan. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und ist seit 2019 verheiratet.

Seit April 2020 haben Hilarie und Jeffrey Dean Morgan auf AMC eine eigene Talk-Show. In Friday Night in with the Morgans sprechen sie via Videochat mit ihre Freunden - darunter auch einige The Walking Dead-Darsteller - über das Leben in der Pandemie.

Auf Twitter teilte die neue Lucille bereits ihre Freude über die Zusammenarbeit mit ihrem Mann und darüber, nun auch offiziell Teil der The Walking Dead-Familie zu werden:

The Walking Dead: So geht es für Negan in Staffel 10 weiter

The Walking Dead wird im Frühjahr mit 6 neuen Folgen fortgesetzt, die sich aufgrund der strengen Hygieneauflagen mehr auf Charaktergeschichten als auf große Zombie-Schlachten konzentrieren wird.

Direkt nach dem Whisperer-Krieg steht für Negan das erste Treffen mit Maggie seit vielen Jahren an, die verständlicherweise nicht allzu erfreut darüber sein wird, dass der Mörder ihres Mannes nun ein Teil der Gemeinschaft ist.

Der Konflikt zwischen Negan und Maggie soll eine wichtige Rolle in den kommenden Episoden spielen. Und sicherlich wird die traurige Vorgeschichte von Negan und seiner Frau Lucille ein entscheidender Faktor sein, ob Maggie den rehabilitierten Negan akzeptieren kann.

