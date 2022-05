Neues Thor 4-Bild überrascht: Mit dieser Marvel-Verbindung hat niemand gerechnet

Thor 4 wird ein einzigartiger Marvel-Kracher. Verbindungen zu anderen MCU-Abenteuern wie Black Panther und Moon Knight gibt es trotzdem. Das zeigt ein neues Bild.

Der Thor 4: Love and Thunder-Kinostart ist keine zwei Monate entfernt und das Marvel-Spektakel überrascht immer noch mit neuen Infos. Auf einem neuen Bild schlägt der MCU-Film nun eine überraschende Brücke zu Black Panther und der Disney+-Serie Moon Knight.

Thor 4-Bild teast Marvel-Verbindung zu Black Panther und Moon Knight

Dort ist eine Versammlung von Gottheiten zu sehen. Nebeneinander sitzen hier die MCU-Veteraninnen Valkyrie (Tessa Thompson) und Jane Foster (Natalie Portman) als frisch gebackene Mighty Thor. Vor ihnen thront aber die Göttin Bast (Akosia Sabet). Womöglich handelt es sich bei der Szene um ein Strategie-Treffen der Gottheiten gegen die Bedrohung des "Götterschlächters" Gorr (Christian Bale).

Bast oder Bastet dürfte Marvel-Fans als Schutzgottheit Wakandas aus Black Panther bekannt sein. Erwähnt wird sie allerdings auch in der Disney+-Serie Moon Knight, wie etwa Comicbook.com anführt. Kein Wunder, immerhin entstammt wie die anderen Götter dort der ägyptischen Mythologie.

Wann wird die Black Panther-Gottheit im MCU-Kracher Thor 4 zu sehen sein?

Ob in Thor 4 noch andere Querverweise zu Disney+-Serien oder Black Panther schlummern, werden MCU-Fans in nicht allzu langer Zeit herausfinden. Thor 4 soll am 6. Juli 2022 ins Kino kommen.

