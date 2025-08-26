Neues Wednesday-Video lässt einen der besten Staffel 2-Momente wieder aufleben

Wednesday-Star Joanna Lumley lässt sich zwischen den Folgen in einem absolut fabulösen Netflix-Video blicken. Als Großmama Hester Frump werden mal wieder Urnen geschnüffelt.

Bis zum zweiten Teil der 2. Staffel von Wednesday dauert es nur noch wenige Tage. Wer trotzdem etwas morbiden Addams Family-Nachschub zwischen den Episoden benötigt, wird in den sozialen Medien von Netflix fündig. Dort hat man ein Bonus-Video mit Joanna Lumley als Grandmama Hester Frump veröffentlicht..

Enkelin Wednesday (Jenna Ortega) könnte hier auch noch was über das gekonnte Schnüffeln kremierter Körper lernen ...

Wednesdays Grandmama Hester Frump kann das Urnenschnüffeln nicht lassen: Seht hier das Video

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erinnern uns: In Staffel 2 Folge 4 trifft Wednesday bei ihren Ermittlungen im Mausoleum auf ihre Großmutter Hester Frump, die Mutter von Morticia (Catherine Zeta-Jones). Dabei wird sie zur Asche-Sommelière, die mit trainiertem Näschen die subtilen Unterschiede in kremierten Kadavern herausschnüffeln kann. Das Bonus-Video lässt Lumley als Teil der sogenannten Blind Urn Challenge zurückkehren, was die Schauspielerin als alter Comedy-Hase schrecklich charmant über die Bühne bringt.

Am Ende ließ sie es sich auch nicht nehmen, mit den Worten "That was ... absolutely fabulous" eine Anspielung auf ihre britische Kultserie Absolutely Fabulous mit Kollegin Jennifer Saunders zu verstecken. Darin war Joanna Lumley viele Jahre als ebenso trinkfeste wie garstige Läster-Diva Patsy Stone zu sehen, die heute immer noch als absolute Ikone britischer Comedy gilt.

Vier neue Folgen von Wednesday gehen im Rahmen von Staffel 2 Teil 2 am 3. September 2025 bei Netflix online.



Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben.