Nicht nur RTL-Gesicht: Bushido bekommt eigene Serie bei Amazon

Bushido ist dick im Geschäft: Nach seiner Realityshow auf RTL+ sichert sich der Skandal-Rapper eine neue Serie bei Amazon. Die Reality-Doku verspricht ganz große Gefühle.

Bushido war bisher nicht gerade für seine gefühlvolle Ader bekannt. In der Vergangenheit zeigte er sich meist provokant, um seinem Image als Gangster-Rapper gerecht zu werden. Die Folge: Negativ-Schlagzeilen wie am Fließband. Dem Erfolg hat es nicht geschadet – gemeinsam mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hat das Paar eine eigene Reality-Show auf RTL+. Jetzt will sich der Rapper von einer ganz anderen Seite zeigen: In der neuen Amazon-Doku verhilft er Menschen in Not zu einem Neuanfang.

Back on Track – Darum geht's in der neuen Reality-Doku mit Bushido

Bushido (gebürtig: Anis Mohamed Youssef Ferchichi) weiß nur zu gut, was es bedeutet, am Boden zu sein. Der 45-jährige Gangsta-Rapper ist seit Jahrzehnten im Geschäft, doch privat läuft es nicht immer so rosig für ihn. Ein Skandal jagt den nächsten; ein Kreislauf, aus dem es oft kein Entkommen mehr zu geben scheint. Bis zuletzt sorgt der Rechtsstreit zwischen Bushido und dem mutmaßlichen Clan-Boss Abou Chaker für Schlagzeilen.

Jetzt bringt Amazon Freevee eine neue Reality-Dokuserie an den Start, in der Bushido seine negativen Erfahrungen nutzen will, um jungen Menschen zu helfen. Diese sollen den Mut finden, einen radikalen Neuanfang zu wagen und ihr Leben völlig umzukrempeln. Pro Folge besucht Bushido jeweils eine:n Betroffene:n und hört sich ihre bewegenden Storys an. Aber Vorsicht: Die Geschichten können potenziell triggern. Unter anderem geht es um Essstörungen, den Ausstieg aus einer radikalen Sekte und den Leidensdruck eines Spielsüchtigen.

Der erste Trailer verspricht hochemotionale Geständnisse, die ans Herz gehen

Bushido will den jungen Erwachsenen bei ihrem Neuanfang helfen, bleibt dabei aber ganz der Alte. Im Trailer animiert er die Jugendlichen recht unverblümt, zu ihren Gefühlen zu stehen: "Steh auf, sei hart, Männer weinen nicht – alles völliger Bullshit!"

Es bleibt abzuwarten, ob die Show wirklich dabei helfen kann, nachhaltige Veränderungen zu fördern – oder ob die emotionalen Storys der Betroffenen im Vordergrund stehen. Ob dem Format der sensible Umgang mit diesen heiklen Themen gelingt, wird sich zeigen. Der Trailer verspricht jedenfalls viele Tränen. Taschentücher nicht vergessen!

Gratis streamen: So kannst du Back on Track - Neuanfang mit Bushido sehen

Alle sechs Episoden können ab dem 23. Juli gratis auf Amazon Freevee gestreamt werden.