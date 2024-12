Nicht verpassen: Bei Netflix gibt es einen der größten Kultfilme aller Zeiten (man kann ihn unendlich oft schauen)

In Und täglich grüßt das Murmeltier auf Netflix erlebt ein mürrischer Fernsehreporter den schlimmsten Tag seines Lebens – und zwar in Dauerschleife. Flucht scheint zwecklos – oder doch nicht?

Auf Netflix gibt es mit Und täglich grüßt das Murmeltier einen 90er-Kultfilm zu sehen, der bis heute nichts von seinem Charme verloren hat. Bill Murray glänzt als sarkastische Hauptfigur und muss einer scheinbar ausweglosen Situation entkommen.

Und täglich grüßt das Murmeltier bei Netflix: Darum geht's im Kultfilm mit Bill Murray

Der schlechtgelaunte TV-Reporter Phil Connors (Bill Murray), ist gezwungen, den Murmeltiertag in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania vorzustellen. Ein Schneesturm, der das Fernsehteam dazu zwingt, einen Tag länger dort auszuharren, verbessert seine Stimmung nicht gerade.

Besonders, als Phil am folgenden Tag feststellen muss, dass er offenbar auf geheimnisvolle Weise in eine Zeitschleife geraten ist und den verhassten Murmeltiertag nunmehr wieder und wieder durchleben muss. Da ihm niemand glaubt, ist Phil gezwungen, selbstständig einen Weg aus der misslichen Lage herauszufinden, was turbulente Folgen hat.

Und täglich grüßt der Sarkasmus: Bill Murray teilt im Kultfilm bei Netflix wunderbar unterhaltsam aus

Der Film beginnt vorhersehbar: Da ist Phil, ein übelgelaunter Fernsehstar, der seine Mitmenschen nur als Zielscheibe für seine bissigen Seitenhiebe wahrnimmt. Und da ist Rita (Andie MacDowell), seine schlagfertige Kollegin, der Phil sich annähern will, stattdessen aber vergrault. Und da ist ein sympathisch-schrulliges Nest mit (für Phil) viel zu fröhlichen Menschen, in dem sie festsitzen.

Dann aber geschieht etwas, das der schwungvollen Komödie ein spannendes Mystery-Element verleiht: Phil landet in besagter Zeitschleife und ist gezwungen, wiederholt den Murmeltiertag zu durchleben.

Für uns Zuschauer:innen bedeutet dies, dass Phils ohnehin schon sarkastische Ader zunächst vollends explodiert und der verzweifelte Fernsehreporter seinen ahnungslosen Mitmenschen einen Spruch nach dem anderen entgegen pfeffert. Das tut an manchen Stellen fast schon weh, ist aber sehr unterhaltsam.

Die trockenen Dialoge funktionieren hervorragend. Ein wunderbar böser Bill Murray teilt aus, schafft es aber gleichzeitig, die Verletzlichkeit seiner Figur durchscheinen zu lassen.

Damit ist es aber selbstverständlich nicht getan. Denn Phil will sich mit seinem Schicksal in Punxsutawney nicht abfinden und wird bei dem Versuch, seinem sonderbaren Gefängnis zu entkommen, zunehmend kreativer – und auch wahnsinniger.

Dabei vermittelt Und täglich grüßt das Murmeltier nicht nur eine ordentliche Portion trockenen Humors, sondern wirft auch spannende Fragen auf: Gibt es tatsächlich so etwas wie Vorsehung? Oder sind wir frei in unseren Entscheidungen?

Phil findet darauf seine ganz eigenen Antworten – und vielleicht sogar einen Weg, wieder in die Realität zurückzukehren.

Und täglich grüßt das Murmeltier feierte seine Premiere am 4. Februar 1993 und ist aktuell im Abo von Netflix erhalten.