Nimm dir ein Beispiel, Netflix: Sci-Fi-Sensation über Intrigen 144 Stockwerke unter der Erde bekommt 2. Staffel

Netflix kann sich bei Apple TV+ eine Scheibe abschneiden. Der Streamer hat sein neuestes Sci-Fi-Highlight jetzt um eine zweite Staffel verlängert.

Viele Netflix-Abonnent:innen atmen erleichtert auf, wenn es ihr neue Lieblingsserie überhaupt in eine zweite Staffel schafft. Bei Apple TV+ gibt es solch massenhafte Absetzungen nicht. Die grandiose Sci-Fi-Serie Silo bekommt jetzt eine zweite Staffel.

Apple TV+ zeigt Netflix den Weg: Sci-Fi-Hit Silo setzt fesselnde Untergrund-Story fort

Silo spielt in einer fernen Zukunft, in der die Erdoberfläche unbewohnbar geworden ist und sich die letzten 10.000 Menschen in einen Silo unter Tage zurückgezogen haben. Auf den 144 Stockwerken bestimmen Autokratie, Intrigen und düstere Geheimnisse das Bild der Überlebenden. Überraschend wird die Mechanikerin Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) zum neuen Sheriff ernannt. Und verfolgt mit ihrer neuen Machtposition ganz eigene Ziele.

Silo war für Apple TV+ ganz offensichtlich ein großer Erfolg, wie auch aus dem offiziellen Statement zur Serien-Verlängerung hervorgeht (via TV Line ). Auch wir halten Silo für eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Wann kommt Silo Staffel 2 zu Apple TV+?

Ein präzises Startdatum für die zweite Staffel des Sci-Fi-Hits gibt es noch nicht. Ausgehend vom gegenwärtigen Stadium der Produktion können wir uns eine Veröffentlichung Mitte 2024 vorstellen.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.