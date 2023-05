Nicht bei Netflix oder Amazon: Sci-Fi-Sensation fesselt mit Mord und Intrigen 144 Stockwerke unter der Erde

Die neue Sci-Fi-Serie Silo könnt ihr ab sofort in Deutschland streamen. Ob sich der dystopische Mystery-Thiller mit Dune-Star Rebecca Ferguson lohnt, erfahrt ihr hier.

In wenigen Monaten wird Rebecca Ferguson in Dune 2 (Hier geht's zum ersten Trailer) auf der großen Leinwand zu sehen sein. So lange müsst ihr aber nicht warten, um sie in einer aufregenden Science-Fiction-Geschichte zu sehen. Denn bei Apple TV+ ist der Dune-Star ab sofort in einer der jetzt schon besten Sci-Fi-Serien des Jahres zu sehen: Silo.

Bei Silo handelt es sich um eine Adaption von Hugh Howeys Silo-Trilogie. Kreativer Kopf hinter der Serie ist Justified-Schöpfer Graham Yost. Erzählt wird die Geschichte der letzten 10.000 Menschen, die in einem 144 Stockwerke tiefen Beton-Koloss unter der toxischen wie tödlichen Erdoberfläche leben.

Dystopische Klassengesellschaft im Beton-Koloss: Darum geht's in der Sci-Fi-Serie Silo

Über die durch eine riesige Wendeltreppe verbundenen 144 Stockwerke verteilt, hat sich eine vertikale Klassengesellschaft entwickelt. Wie lange das Silo schon existiert und warum es erbaut wurde? Das weiß heute niemand mehr. Schon vor 140 Jahren wurden alle Aufzeichnungen im Zuge eine Rebellion zerstört. Relikte, die an die Welt vor dem Silo erinnern, sind strengstens verboten.

Diese Gesellschaft ist von strikten Regeln, Geburtenkontrolle und totaler Überwachung geprägt. Ein anderes Leben kennen die Menschen des Silos nicht. Wer die Macht der Abteilungen Justiz und IT hinterfragt, muss mit dem Schlimmsten rechnen: eine Verbannung an die Oberfläche.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Sci-Fi-Highlight Silo anschauen:

Silo - S01 Trailer (Deutsch) HD

In dieser Welt lernen wir Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) kennen. Sie ist Head of Mechanical, eine Technikerin aus der untersten Ebene des Silos. Ausgerechnet sie wird überraschend zum neuen Sheriff des Silos ernannt, nachdem sich ihr Vorgänger in Verschwörungstheorien verlor und das Silo verlassen hat.

Juliette nimmt den Job an. Aber nicht aus Pflichtbewusstsein gegenüber der Bevölkerung. Für sie ist es eine Chance, den rätselhaften Tod eines geliebten Menschen aufklären zu können. Im Zuge ihrer Untersuchungen kommt Juliette den zahlreichen Geheimnissen und Intrigen innerhalb des Silos auf die Spur.

Hochspannend und beklemmend: Silo ist schon jetzt eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres

Silo erschafft inmitten von Dreck und Beton einen faszinierenden Mikrokosmos voller Geheimnisse und Verschwörungen. Die Serie trumpft dabei mit fantastischen Schauwerten und einem spannenden Worldbuilding auf. Wie funktioniert diese Klassengesellschaft? Wie wird das Silo überhaupt am Laufen gehalten? Die Suche nach Antworten wird zu einer einnehmenden Erfahrung.

Apple TV Rebecca Ferguson in den Tiefen des Silos

Parallelen zur Sci-Fi-Serie Snowpiercer sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das Dystopie-Setting, die verhandelte Gesellschaftskritik und die Ermittlerin aus der Unterschicht wirken auf den ersten Blick wie eine vertikale Variation der Geschichte des Endzeit-Schneekreuzers. Silo kann allerdings schnell seine Eigenständigkeit unter Beweis stellen.

Gerade im Vergleich mit Snowpiercer ist Silo die bessere Sci-Fi-Serie. Die Haken schlagende Geschichte fesselt und überrascht dank zahlreicher schockierender Wendungen und Tode.

In den ersten Folgen lernen wir die Mechanismen und Facetten dieser Untergrund-Welt kennen. Eine Episode über die Reparatur des Silo-Hauptgenerators wird dabei zum nervenaufreibenden Spannungs-Highlight. Dann aber schlägt Silo eine neue Genre-Richtung ein. Im späteren Verlauf fokussiert sich die Serie stärker auf den Murder-Mystery-Aspekt und entwickelt sich zu einem beklemmenden Paranoia-Thriller mit erdrückender Atmosphäre.

Die vielen Elemente von Silo werden durch Rebecca Fergusons starkes Spiel zusammengehalten. Ihre eigenwillige und schroffe Silo-Ermittlerin, die sich nichts sagen lässt, ist dabei nur eine von vielen komplizierten und komplexen Figuren. Dazu gehören unter anderem Tim Robbins als zwielichtiger IT-Chef, Common als loyaler Justiz-Vollstrecker, Iain Glen als Juliettes entfremdeter Vater und Harriet Walter als Juliettes agoraphobische Mentorin.

Die 10 Folgen umfassende 1. Staffel von Silo wird seit dem 5. Mai 2023 wöchentlich bei Apple TV+ veröffentlicht. Als Grundlage für diesen Seriencheck diente die komplette Staffel.

