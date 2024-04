Ninja Turtles für Erwachsene: Ihre brutalste und düsterste Geschichte kommt ins Kino

Ein neuer Teenage Mutant Ninja Turtles-Film ist auf dem Weg. Die Vorlage verspricht einen deutlich abgründigeren Film, als die vorherigen Familienabenteuer.

Der hochgelobte Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem bildet ein direktes Kontrastprogramm zum nun bestätigten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Das knallbunte Animationsabenteuer war Popcornkino der familienfreundlichen Art, für alle, die von Spider-Man: Across the Spider-Verse noch nicht genug bekommen haben.

The Last Ronin verspricht genau das Gegenteil: Die Comic-Vorlage ist gnadenlos düster und es wird ein Live-Action-Film. Wie unser Video-Redakteur Yves es auf den Punkt bringt: Was Logan - The Wolverine für Wolverine war, ist The Last Ronin für die Turtles.

Was The Last Ronin so besonders macht, erklärt euch Yves hier:

Als eingefleischter Fan war Yves nicht begeistert von den Gen-Z-Schildkröten aus Mutant Mayhem. Umso mehr birgt die The Last Ronin-Verfilmung eine große Chance für ihn. Denn Turtles-Schöpfer und Autor des Comics Kevin Eastman wird selbst am Skript mitschreiben.

Worum geht es in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin?

Die Geschichte von The Last Ronin spielt in einer alternativen dystopischen Zukunftswelt, in der Shredders Enkelkind Oroku Hiroto die Macht an sich gerissen hat. Die Ninja Turtles wurden bis auf einen einzigen Überlebenden ausgelöscht. Der titelgebende letzte herrenlose Samurai sinnt nun nach Rache. Welcher der vier Turtles sich hinter der ikonischen Maskerade versteckt, bleibt bis zum Finale ein Geheimnis.

Der blutrünstige Comic gilt als Schwanengesang für die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähnlich wie Batman of the Future, den Yves ebenfalls verfilmt sehen will, entwirft er ein eigenständiges Endzeitszenario für eine populäre Comic-Reihe. Damit könnte sich The Last Ronin in die Riege der erwachseneren Comic-Verfilmungen wie Logan oder auch Joker einreihen und den oft als Kinderkram abgestempelten Turtles ein neues Gesicht verleihen.