Noch vor One Piece bei Netflix: Realverfilmung eines Anime-Meisterwerks entfesselt schräge Zombie-Apokalypse mit Horror-Hai

Netflix will Anime-Fans nicht nur mit seiner One Piece-Serie begeistern. Ab heute hat der Streamer die Adaption einer ultraskurrilen Story mitsamt Horror-Hai im Angebot.

Fans sind gespannt auf One Piece und das ist auch gut so. Wer aber vorher schon eine vielversprechende Anime-Adaption bei Netflix sehen will, kann ab heute zu Zom 100: Bucket List of the Dead greifen. Sie basiert auf Haro Asos gleichnamigem Manga-Meisterwerk und seiner Anime-Umsetzung Zom 100: Bucket List of the Dead. Dahinter steckt eine der unterhaltsamsten Horror-Apokalypsen überhaupt.

Wochen vor One Piece: In Netflix Anime-Umsetzung Zom 100 bedeutet Zombies Freiheit

Akira (Eiji Akaso) ist ein übereifriger Schreibtischtäter und arbeitet sich in seinem toxischen Umfeld langsam zu Tode. Da kommt die Zombie-Apokalypse gerade recht. Befreit von sämtlichen gesellschaftlichen Zwängen, erstellt er eine sogenannte Bucket List: 100 Dinge will er unbedingt noch tun, bis er von einem Untoten gebissen wird.

Seinen Weg kreuzen dabei nicht nur schlurfende Zombies und einige menschliche Mitstreiter, sondern auch ein untoter Horror-Hai. Er wird Fans der Vorlage schon aus dem Manga bekannt sein.

Netflix Der Hai aus Zom 100

Netflix gibt sich momentan große Mühe, seinen Ruf als Hort für Manga-Umsetzungen aufzupolieren. Nach einigen harsch kritisierten Adaptionen wie Cowboy Bebop sollen Streaming-Starts wie Zom 100 und One Piece für ein neues Image sorgen.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.