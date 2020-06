Non-Stop bei Amazon Prime: Liam Neeson ist zu groß für ein normales Flugzeug

Non-Stop mit Liam Neeson läuft bei ProSieben und Amazon Prime. Für den Actionthriller wurde ein Flugzeug in XXL-Größe nachgebaut, damit sich der Star nicht ständig den Kopf stößt.

Seine besten Actionfilme hat Liam Neeson in den letzten Jahren nicht etwa innerhalb der Taken-Reihe gedreht, sondern zusammen mit Regisseur Jaume Collet-Serra. Seit 2011 setzten der Ire und der Spanier vier Filme gemeinsam um, in denen Neeson wahlweise durch Berlin, ein Flugzeug, einen Pendlerzug und die Nacht hetzt.

Anders als bei den beiden Taken- bzw. 96 Hours-Sequels werden die Actionszenen in The Commuter oder Unknown Identity an Neesons Alter angepasst, sodass sie ohne Schnittmassaker auskommen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Thriller Non-Stop, der heute 20:15 Uhr bei ProSieben läuft und bei Amazon verfügbar ist. Für eine möglichst authentische Umgebung baute die Crew das Innere eines Passagierflugzeugs nach - mit besonderer Rücksicht auf die Größe des 1,93 m großen Hauptdarstellers.

Non-Stop bei Amazon Prime: So aufwendig wurde das Flugzeug nachgebaut

In Non-Stop spielt Liam Neeson den Flugsicherheitsbeamten Bill Marks, der während eines Fluges von New York City nach London eine bedrohliche Nachricht erhält. Entweder werden 150 Millionen Dollar auf ein Konto überwiesen oder alle 20 Minuten stirbt ein Passagier. Da sich diese Story größtenteils in dem Flugzeug abspielt, wurden die Macher vor besonders große Herausforderungen gestellt.

Im Making of von Non-Stop könnt ihr einen Blick auf das Flugzeug-Set werfen:

Non-Stop - Making of (English) HD

Non-Stop wurde nämlich überwiegend in einem Studio im New Yorker Stadtteil Brooklyn gedreht. Nach dem Vorbild einer Boeing 767 wurde ein rund 48 m langes Flugzeug-Set gebaut. Das ist gar nicht mal so weit entfernt von der realen Länge einer 767 (je nach Typ zwischen 50 und 60m). Das Set wiederum beinhaltete 159 Plätze in der zweiten und 29 Plätze in der ersten Klasse, durch deren Reihen Neesons Air Marshal im Film hasten kann.

Unter anderem weil Neeson 1,93 m groß ist, musste das Flugzeug-Set angepasst werden. Production Designer Alexander Hammond erklärte die Gründe in den Produktionsnotizen des Films:

Man hat es hier mit einem Schauspieler zu tun, der in Schuhen 1,95 m groß ist, in einem Flugzeug, was ein sehr enges Set ist. Man will ja nicht, dass er bis zur Decke hoch ragt. Man muss den Raum so nutzen, dass man ihn und die anderen Schauspieler filmen kann, ohne eine verrückte Blickachse zu bekommen, aber auch so, dass sich nicht jede Einstellung für ihn klaustrophobisch anfühlt.

Thriller mit Liam Neeson: Beim Flugzeugbau von Non-Stop war Kreativität gefragt

Zu Gunsten der Bewegungsfreiheit wurde die Höhe der Decke und die Breite der Sitzreihen im Vergleich zum realen Vorbild abgeändert.



© STUDIOCANAL Die Außenansicht wurde mit visuellen Effekten kreiert

Damit das Set im Film trotzdem nicht ungewöhnlich groß wirkt, setzte Hammond einen Trick ein:

Wir haben Lichter am Boden angebracht, die immer strahlen, wodurch der Raum im Gang visuell komprimiert wirkt. Während man also darüber nachdenkt, wie groß der Gang wirklich ist, wird das Auge auf den Bodenstreifen gelenkt, weshalb er kleiner wirkt.

Darüber hinaus ließen sich die Seitenwände des Flugzeugsets bewegen, um Kamerabewegungen zu gewährleisten. Da das Flugzeug in Non-Stop einen alles andere als ruhigen Flug durchläuft, wurde auch das Set selbst durchgeschüttelt.

Mehr über den Star: Liam Neeson hätte beinahe James Bond gespielt

© STUDIOCANAL Das bewegliche Set von Non-Stop

Ein Schaukel-Mechanismus bewegte den hinteren Teil des Filmflugzeugs auf, ab und zur Seite. Weitere im Umfeld des Flugzeugs verteilte Geräte sorgten für eine gleichmäßige Vibration.

Mehr von Jaume Collet-Serra: Der hervorragende Hai-Horror The Shallows

Dem Film kommt der Aufwand und die Kreativität zu Gute. Non-Stop kommt zwar nicht an das gern zitierte Vorbild Alfred Hitchock heran. Der dynamische Thriller baut seine Spannung jedoch effektiv auf, dank der visuell erfrischend übersichtlichen Inszenierung von Jaume Collet-Serra, der durchaus komplexen Figur von Liam Neeson und dem erstklassigen Ensemble um Julianne Moore, Lupita Nyong'o und Scoot McNairy.

