Nur 2 Monate nach Kinostart bei Disney+: Einer der besten Fantasy-Filme des Jahres, der euch zutiefst berührt und das Herz bricht

Die Genres? Fantasy und Liebesgeschichte. Die Geschmacksrichtung? Bittersüß. Die Wirkung? Ein breites Lächeln und ein paar Tränen dazu. Diese Zutatenliste sorgt für einen absolut fantastisch-schönen Film.

Fantasy kann uns in einzigartige, fremde und völlig unerwartete Welten entführen. Sie kann uns aber auch unsere eigene Welt auf ganz neue Weise näher bringen. Kann eine bunte Linse sein, durch die wir unsere alltäglichen, menschlichen Probleme genauer betrachten und vielleicht sogar lösen lernen.

Gerade deshalb bieten sich fantastische Elemente ganz hervorragend an, um auch schwere Themen wie Verlust, Trauer oder die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität zu verhandeln. Wenn man dann noch ein umwerfendes Leinwand-Duo aus Andrew Scott und Paul Mescal addiert, bekommt man einen der vielleicht berührendsten Fantasy-Filme des Jahres.

Eine Mischung aus melancholischer Zeitreise, zärtlicher Liebesgeschichte und surrealen Elementen ergibt in All of Us Strangers eine zum Heulen schöne Mischung. Die könnt ihr jetzt schon ganz kurz nach Kinostart bei Disney+ * streamen.



In All of Us Strangers wird eine ganz normale Liebesgeschichte zu einem emotionalen Rätselspiel

Adam (Andrew Scott) hat sich in seiner Einsamkeit häuslich eingerichtet. Eigentlich buchstäblich, denn in dem Hochhaus, in dem er sein Zuhause hat, wohnen nicht allzu viele andere Menschen. Einer von diesen wenigen Fremden ist allerdings Harry (Paul Mescal), der Adam irgendwann zaghaft anspricht. Der erste Funke springt über und schon finden die zwei sich in den Anfängen einer Beziehung wieder.



Disney All of Us Strangers

So aufregend all das Neue jedoch ist, Adam wird immer wieder von seiner Vergangenheit eingeholt und klammert sich insgeheim weiter ans Alleinsein. Denn Adam hat seine Eltern mit nicht einmal zwölf Jahren verloren. Er wolle darüber schreiben, gibt er Harry gegenüber zu. Und findet auch dank ihm endlich den Mut, es zu versuchen. Dafür besucht er das alte Haus seiner Familie.

Als er es betritt, begrüßen ihn, als sei nichts gewesen, seine Eltern (Jamie Bell und Claire Foy) – scheinbar immer noch in dem Alter, in dem Adam sie als Kind kannte. Und während Adam noch versucht, zu begreifen, was hier passiert, findet er plötzlich eine neue Nähe zu seiner Familie. Spricht Dinge aus, die er schon immer sagen wollte. Und beginnt, nicht nur das Rätsel um seine Eltern, sondern auch seine eigenen Gefühle zu lösen.



All of Us Strangers nutzt Fantasy, um eine zum Weinen schöne Geschichte zu erzählen

So übernatürlich die Begegnungen mit Adams Eltern auch anmuten mögen, sie sind vor allem ein Eintauchen in die Untiefen seiner Ängste, Wünsche und Sehnsüchte. Unendlich gefühlvoll darf er so endlich verhandeln, wer er wirklich ist. Wie er in seiner Identität in diese Familie passen kann, in der er sich oft fremd fühlen musste. Wie er sich seinen Eltern tatsächlich öffnen und sich verletzlich machen kann.

Disney All of Us Strangers

Diese bizarre Form der Zeitreise setzt Adam auf einen Pfad, der ihn mit etwas Glück näher zu sich und Harry führen kann. Und trotz fantastischer Elemente sind sämtliche Themen so unendlich menschlich, so nahbar, dass alle mitfühlen – und mitweinen – können. Denn der Film geht unter die Haut, auf traurig-schöne Weise in seiner Verarbeitung von Schmerz, Trauer, aber auch Hoffnung und Lebendigkeit.

All of Us Strangers ist eine Traumreise, in eine mögliche Vergangenheit, eine erhoffte Zukunft, an Orte, die wirklich wehtun und Ideen, wie solcher Schmerz geheilt werden kann. Traumhaft melancholisch gespielt, traumhaft schön gefilmt, traumhaft niederschmetternd und aufbauend.

Wer diese liebevoll erzählte Fantasy-Liebesgeschichte selbst erleben möchte, kann das heute im Streaming-Abo bei Disney+.



