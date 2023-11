Nur 2000 Stück existieren: Die größte Zombie-Geschichte aller Zeiten erscheint erstmals komplett in einer Spezial-Box

Bei diesem Angebot solltet ihr schnell sein, denn dieses gefeierte Zombie-Epos erscheint nicht nur erstmals komplett in einer Box, sondern auch limitiert.

Mit 11 Staffeln ist The Walking Dead die größte Zombie-Serie aller Zeiten und fand 2022 nach gut 12 Jahren ihren Abschluss. Nun könnt ihr sie euch erstmals komplett in einer Box auf Disc fürs Heimkino nach Hause holen – doch die Special Edition ist auf 2.000 Stück begrenzt, weswegen sie wohl auch schnell vergriffen sein wird.

Am 7. Dezember erscheint die Box und ihr könnt sie euch jetzt bei Amazon auf Blu-ray * oder auf DVD sichern *. Jedes Exemplar der Special Edition ist gestickert und individuell nummeriert. Enthalten sind alle 177 Episoden uncut auf 56 Discs sowie umfangreiches Bonusmaterial von allen Staffeln. Außerdem gibt es ein hochwertiges Hardcover-Fotobuch im Schuber dazu.

Darum geht es in The Walking Dead

Bei The Walking Dead handelt es sich um die Adaption der gleichnamigen Comics von Robert Kirkman. Die AMC-Serie dreht sich um eine Gruppe von Menschen, die sich plötzlich in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies wiederfindet. Angeführt von Sheriff Rick Grimes (Andrew Lincoln) schlagen sich die Überlebenden auf der Suche nach einer sicheren und dauerhaften Zuflucht quer durch die USA.

Neben den bedrohlichen Untoten sind jedoch auch feindlich gesinnte Überlebende sowie persönliche Rivalitäten und Geheimnisse innerhalb der Gemeinschaft eine Gefahr für Zusammenhalt und Leben. Die ständige Konfrontation mit dem Tod verändert nach und nach die Persönlichkeit aller und zeigt, wie weit jeder bereit ist zu gehen, um das eigene Überleben zu sichern.

So gut ist The Walking Dead

In der Moviepilot-Community hat The Walking Dead eine hohe Wertung mit 8 von 10 Punkten erhalten, was sie auch in unsere Top 5 der besten Horror-Serien überhaupt gebracht hat. Der weltweite Erfolg führte zu mehreren Spin-offs.

Die Special-Edition-Box der ursprünglichen Serie ist somit der perfekte Einstieg in die gefeierte Zombie-Apokalypse und sollte in keiner Sammlung von Horror-, Survival- und Zombie-Fans fehlen. Angesichts der Limitierung solltet ihr besser nicht zu lange warten, sondern schnell zugreifen.



