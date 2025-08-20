Nur 4 Monate nach Kinostart jetzt bei Disney+: Dieser Marvel-Blockbuster ist endlich wieder großartige Superhelden-Unterhaltung

Im Kino war Thunderbolts* mit einem weltweiten Einspielergebnis von 382 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo kein Überflieger, was aber nichts über die Qualität des Films aussagt. Nicht umsonst wurde der ungewöhnliche Superheldenausflug von der Moviepilot-Redaktion im ersten Halbjahr zu einem der besten Filme 2025 gewählt. Nun können auch alle, die dem Kino ferngeblieben sind, ihn bei Disney+ streamen.
New Avengers: Thunderbolts* streamt ab heute bei Disney+ und ist ein absolutes Highlight
Marvels Thunderbolts* lockt ein paar ausrangierten Superheld:innen in eine Falle: Doch statt sich, wie geplant, gegenseitig zu eliminieren, raufen Black Widows Ziehschwester Yelena (Florence Pugh), der gescheiterte Captain America-Ersatz John Walker (Wyatt Russell) und Antman-Gegenspielerin Ghost (Hannah John-Kamen) sich widerwillig zusammen. Mit dem russischen Supersoldaten Red Guardian (David Harbour) und dem Ex-Winter-Soldier Bucky Barnes (Sebastian Stan) fordern sie in einem unvorhersehbaren Kampf ihr Recht auf Heldentum ein.
Schaut hier den Trailer zu Marvels Thunderbolts*
Ungehobelt, ungeliebt und verlacht zeigten sich die Thunderbolts* schon im Trailer als Gegenentwurf zur bisherigen Marvel-Unterhaltung. Wie Florence Pugh bei ihrem Todessprung zu Beginn des Films, stürzt sich das Abenteuer mutig in einen Abgrund, dem seine Vorgänger eher fernblieben – und wird dafür mit einer unerwarteten emotionalen Tiefe seiner Figuren belohnt.
Regisseur Jake Schreier verarbeitete erfolgreich das Thema Depressionen in seinem Superheldenfilm. Zu Beginn mag das Action-Spektakel der Grund zum Einschalten sein, aber am Ende überzeugen die Anti-Avengers mit ihrer Existenzkrise. Doch keine Angst: Der Humor kommt dadurch nicht abhanden, sondern wird nur eine Schattierung düsterer.
Mit "Bob" (Lewis Pullman) führt Thunderbolts* außerdem einen hinreißenden Neuzugang ein, der endlich wieder Lust auf neue Superhelden macht, die voller Fehler stecken können und gerade deshalb ins Herz geschlossen werden.
Wenn Thunderbolts* bei Disney+ am Ende auch noch mit eingefahrenen Marvel-Traditionen bricht, ist ein Applaus auf und vor dem Bildschirm durchaus gerechtfertigt: So mutig, unterhaltsam und mitreißend sollten neue Marvel-Filme fortan bitte immer sein.
