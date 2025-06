Die 20 besten Filme 2025 zum Halbjahr – mit einer Sensation auf Platz 1

Nach den ersten sechs Monaten lohnt sich ein Blick zurück auf das Filmjahr 2025: Was waren bisher die besten Filme, die in Deutschland die Leinwände und Streaming-Bildschirme eroberten?

Wie schon in den letzten Jahren wählen wir innerhalb der Moviepilot-Redaktion für einen Zwischenstand nach sechs Monaten die besten bisherigen Filme des Jahres 2025. Welche neuen Highlights nach den besten Filmen 2024 diesmal kein Film-Fan im Kino oder Stream auslassen sollte, erfahrt ihr in der folgenden Liste.

Um sich für eine Platzierung als bester Film des ersten Halbjahres zu qualifizieren, mussten die Filme zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 30. Juni 2025 ihren ersten deutschen Kino-, Streaming-, TV- oder Heimkino-Start gefeiert haben. Alle im Moviepilot-Team durften eine Top-Liste mit 10 Lieblingsfilmen einreichen, wobei Platz 1 für die anschließende Auswertung zehn Punkte erhielt (Platz 2 neun Punkte usw.). Bei einem Gleichstand der abschließenden Gewinnpunkte zählte erst die Häufigkeit der Film-Nennungen und anschließend die Erstplatzierung in persönlichen Rankings.

Platz 20 bis 11 der besten Halbjahrs-Filme 2025

Platz 10 – Mickey 17

Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD

Der Science-Fiction-Kinofilm Mickey 17 schickte Robert Pattinson im März als Klon in den Weltraum, um als entbehrlicher Arbeiter einen Eisplaneten zu erforschen. Parasite-Regisseur Bong Joon-ho erschuf mit seinem Weltraum-Abenteuer eine irrwitzige Tour-de-Force, die Publikum und Kritik spaltete, aber doch genug von uns überzeugte, um es auf Platz 10 im Halbjahresranking zu schaffen.



Mickey 17 könnt ihr aktuell im Stream leihen oder auf DVD/Blu-ray kaufen

* oder auf * Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 24 Punkte, 5 Nennungen

Platz 9 – Oslo Stories: Träume

Oslo-Stories: Träume - Trailer (Deutsch) HD

Der diesjährige Berlinale-Gewinnerfilm beeindruckte auch uns. Oslo Stories: Träume entfaltet als Teil einer grandiosen Film-Trilogie eine feinfühlige Erzählung, wenn eine Schülerin sich in ihre Lehrerin verliebt. Die daraufhin von der Jugendlichen verfasste Geschichte löst aber nicht nur in ihrer Familie einiges aus.



Oslo Stories: Träume läuft aktuell noch im Kino und erscheint am 7. August auf DVD

* Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 25 Punkte, 4 Nennungen

Platz 8 – Die Nickel Boys

Nickel Boys - Trailer (English) HD

Obwohl der dieses Jahr für zwei Oscars (bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch) nominierte Die Nickel Boys im Stream eher unterging, verdient er mehr Aufmerksamkeit. Das Drama über zwei Freunde in einer Besserungsanstalt der 1960er Jahre ist eine unvergleichliche Filmerfahrung – und das nicht nur, weil es sein Bilder-Reigen aus der Kamera-Ich-Perspektive erzählt. Nach dem Buch von Colson Whitehead (The Underground Rainload) entfaltet sich eine berührende Geschichte, die von der ersten bis zur letzten Minute fesselt.

Die Nickel Boys streamt im Abo von Amazon Prime

* Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 26 Punkte, 3 Nennungen

Platz 7 – A Real Pain

A Real Pain - Trailer (Deutsch) HD

Mit A Real Pain erschuf Schauspieler Jesse Eisenberg seinen zweiten Spielfilm als Regisseur. Mit sich selbst in der Hauptrolle schickte er zwei Cousins auf Europareise, um auf einer "Holocaust-Tour" die Stätten ihrer jüdischen Vorfahren zu besuchen. Zwischen Lachen und Weinen findet die Tragikomödie eine außergewöhnliche Balance, um mit seinem Thema umzugehen, und Kieran Culkin gewann völlig zu Recht den Oscar als bester Nebendarsteller.

A Real Pain ist bei Disney+ in der Flat

* in der Flat Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 26 Punkte, 4 Nennungen

Platz 6 – Companion

Companion - Trailer (Deutsch) HD

Als Horror-Geheimtipp hat sich Companion - Die Perfekte Begleitung in unser Halbjahresranking gestohlen: Iris (Sophie Thatcher) will die ideale Partnerin für Josh (Jack Quaid) sein, doch als ihre große Liebe sie zu einem Wochenende mit seinen Freunden mitnimmt, gerät ihre Realität schnell in Schieflage. Derart unterhaltsam und voller Twists war ein Sci-Fi-Thriller selten.

Companion könnt ihr aktuell im Leih-Stream schauen

* schauen Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 27 Punkte, 4 Nennungen

Platz 5 – Flow

Flow - Trailer (Deutsch) HD

Die Animationsfilm-Überraschung des Jahres, die auch den diesjährigen Oscar für den besten animierten Film gewann, heißt Flow. Wenn eine Katze mit anderen Tieren auf einem Boot in einer überschwemmten Welt in See sticht, ist das eine einzigartige Seherfahrung, die zum Lachen, Träumen, Nachdenken und visuellen Schwelgen einlädt.



Flow könnt ihr schon im Stream leihen oder auch noch im Kino schauen

* oder auch noch im Kino schauen Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 32 Punkte, 5 Nennungen

Platz 4 – Thunderbolts*

Thunderbolts* - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn der neuste Marvel-Film Thunderbolts* an den Kinokassen nicht das gewünschte Einspielergebnis einfahren konnte, ist er einer der besten MCU-Filme seit langem – noch dazu einer, der sich traut, nervige Traditionen über Bord zu werfen. Das Außenseiter-Team der "New Avengers" wartet nicht nur mit einem spannenden Neuzugang auf, sondern verpackt auch überzeugend das Thema Depression in einen Superhelden-Film.

Thunderbolts* läuft aktuell im Kino und kommt wahrscheinlich im Sommer zu Disney+

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 34 Punkte, 6 Nennungen, 2x auf Platz 1

Platz 3 – Der Brutalist

Der Brutalist - Trailer (Deutsch) HD

Brady Corbets 3,5-Stunden-Mammutwerk Der Brutalist verhalf nicht nur Adrien Brody zu seinem zweiten Oscar, sondern auch uns zu einem eindringlichen Film: Das Auswanderer-Leben eines jüdischen Holocaust-Überlebenden kollidiert mit dem amerikanischen Traum. Und zwar mit solch einer Bildgewalt, dass der titelgebende Architekt sein Denkmal auch dauerhaft in unseren Filmerinnerungen errichtet. Dafür verleihen wir Platz 3 der besten Filme des ersten Halbjahres.

Der Brutalist kann im Stream geliehen werden

* werden Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 38 Punkte, 6 Nennungen, 2x auf Platz 1

Platz 2 – Queer

Queer - Trailer (Deutsch) HD

Wenn Luca Guadagnino (Call me by your name, Challengers) einen neuen Film herausbringt, ist das immer einen Blick wert. So auch im Fall von Queer, wo Daniel Craig in einem schauspielerischen Befreiungsschlag endgültig zum Anti-Bond wird. Sein Autor William S. Burroughs nachempfundener Lee verliebt sich in Mexiko-Stadt in einen jungen Mann und begibt sich schließlich auf eine halluzinatorische Reise in den Dschungel. Der außergewöhnliche Film-Trip schaffte es bei uns auf Platz 2.

Queer streamt aktuell in der Flat bei MUBI und kann darüber hinaus als Leih-Stream erworben werden

* erworben werden Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 45 Punkte, 6 Nennungen, 2x auf Platz 1

Platz 1 – Blood & Sinners

Blood & Sinners - Trailer 2 (Deutsch) HD

Blood & Sinners ist nach sechs Monaten der Film, der im Moviepilot-Team in fast jeder Bestenliste 2025 auftauchte. Als aufregendster Blockbuster des Jahres verschmolz Black Panther-Regisseur Ryan Coogler in seiner Fantasy-Horrorgeschichte Spannung, Action und Musik auf unvergleichliche Weise: Während die Brüder Elijah und Elias Smoke (beide gespielt von Michael B. Jordan) im Mississippi des Jahres 1932 eine große Party planen, stoßen uneingeladen ein paar Vampire dazu. Das sorgte als Publikums-Sensation in den USA für Rekorde, die es seit Avatar nicht mehr gab, und verdiente sich auch bei uns einen unangefochtenen ersten Platz im Ranking der bisher besten Filme des Jahres.



Blood & Sinners ist aktuell im Kino bzw. frisch als Kauf-Version im Stream

* Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 111 Punkte, 14 Nennungen, 6x auf Platz 1

Zum Ende des Jahres wird es bei Moviepilot ein weiteres Ranking aller Filme des Jahres 2025 geben, um einen endgültigen Gewinner zu ermitteln. Freuen wir uns also auf ein weiteres halbes Jahr toller Filmstarts.

