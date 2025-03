Daredevil ist zurück: Lohnt sich die neue Serie Born Again bei Disney+?

Daredevil: Born Again holt den gefeierten Superhelden bei Disney+ zurück. Wir diskutieren im Podcast-Review, ob der Staffelstart sich lohnt, was sich verändert hat und wo alles beim Alten geblieben ist.

Zehn Jahre nach dem Start der Netflix-Serie Marvel's Daredevil (2015-2018) kehrt der Teufel von Hell's Kitchen heute zurück – diesmal mit Daredevil: Born Again bei Disney+. Wir loten im Podcast aus, ob die neue Serie ihrem gefeierten Vorgänger gerecht wird, der bei Moviepilot nach Bewertungen zu den besten Superhelden-Serien gehört. Nach einem spoilerfreien Teil sprechen wir auch intensiv über die ersten zwei Folgen. Denn es passiert viel, wozu Redebedarf besteht.



Daredevil: Born Again im Podcast-Review

Matt Murdock (Charlie Cox), der blinde Anwalt mit den besonderen Fähigkeiten, ist ab sofort zurück und bietet bei Disney+ erneut seinem alten Kontrahenten Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) die Stirn. Denn nachdem er seinen Daredevil-Anzug eigentlich an den Nagel gehängt hat, schwingt sich der Ex-Kingpin zum Politiker auf und plötzlich ist alles anders ... und doch irgendwie gleich. Was Fans der gefeierten, düsteren Originalserie freuen dürfte.

Wir sprechen im Podcast darüber, wie Daredevil: Born Again zu den bisherigen Defenders- und MCU-Serien passt und stellen klar, wo die neue Serie stilistisch, mit harten Gewaltausbrüchen und starker Figurenzeichnung an alte Stärken anknüpft. Im Spoiler-Teil sprechen wir anschließend über das einschneidende Ereignis gleich zu Beginn, sowie über alte und neue Figuren. Hat die zwischendurch gestoppte Serienproduktion mit ihrer kreativen Neuausrichtung die Daredevil-Rückkehr (zum Besseren) verändert?

Timecodes:

00:04:00 – Daredevil-Rückkehr Born Again: Worum geht's?

00:15:30 – Spoilerfreier Ersteindruck

00:26:33 – Spoiler: Die ersten 15 Minuten sind die Härte



00:34:02 – Alte und neue Figuren



00:48:18 – Warum Daredevil: Born Again einen zweiten Anlauf brauchte



00:55:05 – MCU-Anbindung



00:56:12 – Fazit



