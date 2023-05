Nur noch 3 Tage bei Disney+: Breaking Bad-Star Bryan Cranston trauert um Geheimtipp, der für immer verschwindet

Vor drei Jahren wurde der auf wahren Begebenheiten beruhende Film Der einzig wahre Ivan bei Disney+ veröffentlicht. In wenigen Tagen verschwindet das von Bryan Cranston angeführte Projekt.

Als Heisenberg hat Bryan Cranston in Breaking Bad den Menschen das Fürchten gelehrt. Dass der US-amerikanische Schauspieler auch anders kann, stellte er in den vergangenen Jahren mehrmals unter Beweis, zuletzt etwa in Der einzig wahre Ivan. Das gefühlvoll erzählte Drama verschwindet jedoch in wenigen Tagen bei Disney+.

Nur noch 3 Tage bei Disney+: Der einzige wahre Ivan mit Bryan Cranston verschwindet

Der einzig wahre Ivan gehört zu den Filmen und Serien, die am 26. Mai 2023 aus dem Streaming-Programm von Disney+ genommen werden. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Katherine Applegate sollte ursprünglich im Sommer 2020 ins Kino kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er jedoch bei Disney+ veröffentlicht.

Hauptdarsteller Bryan Cranston ist nicht sehr glücklich über diese Entwicklung. Auf Instagram macht er sich für den berührenden Familienfilm stark und schreibt:

Ich habe vernommen, dass mein Film, Der einzige wahre Ivan, bereits nächste Woche von Disney+ entfernt wird. Ich bin sehr stolz auf diesen süßen Familienfilm, der nach Beginn des COVID-Lockdowns veröffentlicht wurde. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr eure Kinder oder Nichten und Neffen versammelt, Popcorn zubereitet und euch diese fesselnde und entzückende Geschichte anschaut, die auf wahren Begebenheiten basiert!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cranston verkörpert in Der einzig wahre Ivan eine Figur namens Mack, die auf einem realen Vorbild basiert und ein Gorilla-Baby namens Ivan aufgezogen hat. Trotz der wahren Begebenheiten wartet der Film mit einem Fantasy-Element auf: Sämtliche Tiere, die wir im Verlauf der Handlung kennenlernen, können sprechen.

Jetzt noch schnell streamen: Der einzig wahre Ivan bei Disney+ *

Damit ist Cranston nicht der einzige große Name im Cast von Der einzig wahre Ivan. In der Originalversion gibt es u.a. die Stimmen von Angelina Jolie, Sam Rockwell, Danny DeVito und Helen Mirren zu hören – allerdings nicht mehr lange. In drei Tagen verschwindet der Film bei Disney+. Jetzt habt ihr die letzte Chance, ihn im Abo zu streamen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.