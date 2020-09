Neu bei Disney+: Der einzig wahre Ivan versteckt einen Haufen Stars

Der einzig wahre Ivan startet heute bei Disney+ und wer genau aufpasst, kann eine wahre Star-Riege an Synchronsprechern erlauschen.

Heute, am 11. September 2020, kommt Der einzig wahre Ivan neu zu Disney+. Die Geschichte des Einkaufszentrum-Gorillas Ivan ist ein Disney-Familienfilm, der erst ins Kino sollte und dann in der aktuellen Situation zu dem Streaming-Dienst wanderte.

Die Dimensionen des Großprojekts zeigt nicht zuletzt der gewaltige Sprach-Cast der Synchronsprecher, der von Angelina Jolie über Sam Rockwell bis zu Helen Mirren reicht.



Wir haben euch hier die Tiere mit ihren englischen Sprechern aufgeschlüsselt. Manche Tier-Star-Kombinationen lassen dabei in Der einzig wahre Ivan wirklich schmunzeln. Die deutschen Synchronsprecher waren unmittelbar zum Start leider noch nicht bekannt.

Der einzig wahre Ivan bei Disney+ strotzt im Synchronsprecher-Cast vor Star-Power

Natürlich lässt sich auch der menschliche Cast von Der einzig wahre Ivan sehen, allen voran Breaking Bad-Star Bryan Cranston, der von Ramon Rodriguez (Marvels Iron Fist) als Tierpfleger oder Indira Varma (Game of Thrones) als Ärztin unterstützt wird. Doch es ist die Synchronsprecher-Besetzung, die förmlich funkelt vor Stars.

Seht den deutschen Trailer zu Der einzig wahre Ivan

Der einzig wahre Ivan - Trailer (Deutsch) HD

Im englischen Trailer könnt ihr viele Schauspieler-Stimmen schon heraushören. Vielleicht lohnt es sich da ja, für Der einzig wahre Ivan bei Disney+ mal die Sprache auf Englisch zu wechseln? Untertitel sind verfügbar.

Der einzig wahre Ivan: Hört die berühmten englischen Stimmen im Original-Trailer

The One and Only Ivan - Trailer (English) HD

Selbst wenn ihr Der einzig wahre Ivan auf Deutsch schaut, lohnt sich für einen Lacher aber ein Blick auf die teils unerwarteten englischen Sprecher, die den Figuren Pate standen.

Mit Motion Capture arbeitete Ivan zwar nicht, aber anders als in Deutschland werden in den USA die Stimmen der Sprecher meist vor einem Film aufgenommen und die animierten Tiere dann daran angepasst (wie ihr z.B. in der Disney+ Dokuserie Wo noch niemand war: Das Making-of von Die Eiskönigin 2 sehen könnt). Der Einfluss der Stimm-Performance ist somit nicht zu unterschätzen.

Der einzig wahre Ivan: Sam Rockwell spricht für Disney+ den Gorilla Ivan

Sam Rockwell spielte sich als einsamer Astronaut in Moon in unsere Herzen und gewann mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri einen Oscar. Wie soll er sich da noch steigern? Anscheinend, indem er einem Gorilla seine Stimme leiht. Er ist Der einzig wahre Ivan.



© Koch Media/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Sam Rockwell spricht Gorilla Ivan

Der einzig wahre Ivan: Angelina Jolie ist die Stimme der Elefantendame Stella

Angelina Jolie war für Disney bereits Maleficent und bewies ihre Action-Qualitäten in Rollen wie Salt und Wanted. Sprechend kennen wir sie außerdem als Tigress in der Kung Fu Panda-Reihe. Für Der einzig wahre Ivan legte sie sich nun eine besonders dicke Haut zu und schlüpfte in die Sprechrolle der Elefantin Stella.

© Universal/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Angelina Jolie spricht Elefant Stella

Der einzig wahre Ivan: Danny DeVito ist der Straßenköter Bob

Danny DeVito gehörte mit Filmen wie Matilda und Schmeiß die Mama aus dem Zug insbesondere in den 80ern und 90ern zur Comedy-Crème de la Crème. Nachdem er in Batmans Rückkehr bereits einen gewissen Pinguin gab, fiel dem Dumbo-Zirkusdirektor und Lorax-Sprecher die Synchronisation des Hundes Bob in Der einzig wahre Ivan sicher nicht schwer.



© Disney/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Danny DeVito spricht Hund Bob

Der einzig wahre Ivan: Brooklynn Prince spricht Elefantenbaby Ruby

Brooklynn Prince wird wohl keinem so schnell mehr aus dem Kopf gehen, der Florida Project gesehen hat. Zuletzt zeigte sie zudem in der Serie Home Before Dark ihr in jungen Jahren schon erstaunliches schauspielerisches Können. Nach Sprach-Auftritten in Lego Movie 2 und Angry Birds 2 leiht sie nun in Der einzig wahre Ivan dem Elefanten-Mädchen Ruby ihre Stimme.

© Apple TV+/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Brooklynn Prince spricht Elefant Ruby

Der einzig wahre Ivan: Mike White synchronisiert Seelöwe Frankie

Mike White hält in Hollywood ganz gut das Gleichgewicht zwischen Drehbuchautor und Schauspieler. In Filmen wie School of Rock und Im Zweifel glücklich vereinte er beides. In Der einzig wahre Ivan steuerte er nicht nur die Adaption des Kinderbuchs zum Skript bei, sondern sprach auch die Zirkus-Robbe Frankie. Ach ja, einen Gastauftritt als Autofahrer, der Ivan fast überfährt, hat er auch.



© HBO/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Mike White spricht Robbe Frankie

Der einzig wahre Ivan: Phillipa Soo spricht Papagei Thelma

Phillipa Soo als krächzende Sprecherin der Papageien-Dame Thelma zu besetzen ist eigentlich fast schon frevelhaft, denn wer Hamilton bei Disney+ gesehen hat, weiß, was für eine beeindruckende Singstimme die Schauspielerin als Eliza hat. Außerdem könnt ihr sie aus der Serie Smash oder dem Film Im Hier und Jetzt kennen.

© Disney+ Der einzig wahre Ivan: Phillipa Soo spricht Papagei Thelma

Der einzig wahre Ivan: Ron Funches spricht das weiße Feuerwehr-Kaninchens Murphy

Ron Funches verdiente sich seine Schauspiel-Sporen mit Filmen wie Once Upon a Time in Venice und Der Knastcoach. Außerdem bringt er seine Synchron-Erfahrung aus Trolls mit wenn er jetzt Murphy spricht. Einen schwarzen Darsteller ein weißes Kaninchen mimen zu lassen, dürfte Pets-Fans natürlich bekannt vorkommen.

© NBC/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Ron Funches spricht Hase Murphy

Der einzig wahre Ivan: Chaka Khan ist die Stimme der Henne Henrietta

Chaka Khan, ihres Zeichens die "Queen of Funk", glänzte bislang vor allem musikalisch, wenn es um Rollen in Filmen wie Revival! oder monstermäßigen Auftritten in The Masked Singer ging. Der einzig wahre Ivan lässt sie jetzt als Sprecherin des Huhns Henrietta auch ihre komödiantische Seite ausleben.

© Fox/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Chaka Khan spricht Huhn Henrietta

Der einzig wahre Ivan: Helen Mirren spricht den Pudel Snickers

Helen Mirren, die von der Queen bis zur Action-Agentin in Red bereits alles spielte, in Der einzig wahre Ivan zu hören, ist definitiv eins der Highlights des Films. Erst recht, da ihre markante Stimme aus dem Maul einer weißen und immer wohlfrisierten Pudeldame kommt.

© Warner Bros/Disney+ Der einzig wahre Ivan: Helen Mirren spricht Pudel Snickers

Was für einen tierischen Spaß all die Sprecher in ihren Rollen von Der einzig wahre Ivan haben, könnt ihr ab heute bei Disney+ herausfinden.

Habt ihr Freude an berühmten Stimmen in Filmen wie Der einzig wahre Ivan bei Disney+?