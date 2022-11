"Nur um Jon Snow zu töten": Game of Thrones-Star erteilt Fan-Traum von Rückkehr eine harte Absage

Die Jon Snow-Serie bietet ideale Gelegenheit, um Game of Thrones-Lieblinge zurückzubringen. Einen davon werden wir laut Darsteller aber nicht wiedersehen.

Eine Serie zu Game of Thrones-Figur Jon Snow (Kit Harington) befindet sich in einem frühen Planungsstadium. Für viele Fans scheint damit die Gelegenheit zur großen Rückkehr beliebter Charaktere gekommen, unter anderem der Graue Wurm (Jacob Anderson). Der aber lässt mit seiner jüngsten Aussage Träume platzen.

Game of Thrones-Liebling kehrt in Jon Snow-Serie nur aus Rache zurück

Das erklärte er jetzt gegenüber E! News :

Es wäre eine brenzlige Situation, wenn er [zurückkehrt]. Grauer Wurm würde in dieser Serie höchstens wieder auftauchen, um Jon Snow zu töten. Ich wäre sehr überrascht, wenn wir ihn je wiedersehen.

Und nicht ohne Grund. In der letzten Szene mit Grauer Wurm in Game of Thrones forderte der Elite-Krieger Gerechtigkeit für Snows Tötung von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), verließ am Ende aber Westeros.

© HBO Jacob Anderson in Game of Thrones

Womöglich wollten einige Fans Grauer Wurm auch in der Jon Snow-Serie sehen, um sie in ihren Augen aufzuwerten. Das Projekt bekommt Gegenwind von GoT-Anhänger:innen, die Snow entweder als Spin-off-Protagonisten für ungeeignet halten oder fürchten, dass die Serie Ereignisse des Serien-Finales wieder ungeschehen machen könnte.

Wann kommt die Jon Snow-Serie nach Deutschland?

Ob das der Wahrheit entspricht, wird sich vermutlich erst in mehreren Jahren herausstellen. Bisher hat Produzent HBO noch nicht einmal grünes Licht für die Serie gegeben. Sollte sie kommen, rechnen wir nicht vor Ende 2024 mit einem Start.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.

