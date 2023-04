Ohje, Netflix: Einzigartige Neuerung des Streaming-Dienstes wurde zum kompletten Desaster

Mit einer Reunion-Ausgabe zu Liebe macht Blind sollte zum ersten Mal in der Netflix-Geschichte ein Special dieser Art live übertragen werden. Der Plan ging aber komplett schief.

Nach 4 Staffeln des erfolgreichen Dating-Formats Liebe macht blind hatte Netflix ein besonderes Special geplant. Eine große Reunion-Folge sollte zum ersten Mal in der Geschichte des Streaming-Dienstes live übertragen werden. Dazu ist es am Sonntag jedoch nicht gekommen.

Live-Special von Liebe macht blind wird für Netflix zum technischen Flop

Wie Variety berichtet, gab es bei der geplanten Live-Übertragung des Liebe macht blind-Specials technische Probleme. Zur angegebenen Uhrzeit am 16. April 2023 bekamen die meisten Netflix-Benutzer:innen nur folgende Fehlermeldung angezeigt:

Entschuldige die Unterbrechung. Wir haben Probleme beim Abspielen von Netflix. Bitte überprüfe dein Internet und versuche es erneut.

Nach über eine Stunde betrat Chloe Veitch aus Too Hot to Handle und Perfect Match die Bühne und verkündete vor Ort, dass das Special aufgezeichnet wird und einige User:innen in der Lage wäre, live dabei zu sein. Netflix veröffentlichte anschließend einen Twitter-Post zu der peinlichen Panne:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgewacht sind, ihren Sonntagnachmittag aufgegeben haben… es tut uns unglaublich leid, dass die Liebe macht blind Live Reunion nicht so verlaufen ist, wie wir es geplant hatten. Wir filmen es jetzt und wir werden es so schnell wie möglich auf Netflix haben. Nochmals vielen Dank und Entschuldigung.

Wann das Special bei dem Streaming-Dienst genau zum Abruf bereit steht, ist noch nicht bekannt. Fans sollten aber nicht allzu lange warten müssen, wie Netflix ankündigte.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

