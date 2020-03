One Piece: Neue Episode erfüllt endlich den großen Traum eines Fanlieblings

In der neuen One Piece-Folge hat es ein Fan-Liebling mit einem harten Gegner zu tun. Um gegen diesen bestehen zu können, muss unser Protagonist etwas ganz Besonderes einsetzen.

Achtung, es folgen Spoiler zur 925. One Piece-Episode: Endlich sind Ruffy und seine Freunde auf ihrer Suche nach dem legendären One Piece auch im Anime in Wano Kuni angekommen, dem Land der Samurai. Dort wartet mit Piraten-Kaiser Kaido nicht nur ihr bisher stärkster Widersacher auf unsere Helden, sie finden natürlich ebenfalls neue Freunde oder nutzen, im Falle eines gewissen Fan-Lieblings, sogar neue Fähigkeiten.

Für Sanji erfüllt sich in One Piece endlich ein Lebenstraum

Bei diesem speziellen Fan-Liebling handelt es sich genauer gesagt um Sanji, den Koch der Strohhut-Bande. Dieser steht derzeit einem Mitglied von Kaidos Crew gegenüber, dem Kämpfer Page One. Mit seiner enormen physischen Stärke stellt dieser Sanji vor eine enorme Herausforderung, weshalb er zu einem besonderen Gegenstand greifen muss.

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Raid Suit, den Sanji von seiner Familie geschenkt bekam. Die Technologie dieses Anzugs verstärkt die Kräfte des Trägers und gibt ihm des Weiteren sogar neue Fähigkeiten: Aufgrund einer besonderen Tarntechnologie kann sich Sanji nun tatsächlich unsichtbar machen! Ein Umstand, der den jungen Koch natürlich enorm freut, schließlich erfüllt sich somit ein lange gehegter Lebenstraum.

© Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation Sanji mit seinem Raid Suit

Von Sanjis Wunsch, sich unsichtbar machen zu können, erfuhren wir erstmals im Rahmen des Thriller Bark-Arcs, wo er auf den Schurken Absalom traf. Dieser aß einst von der Unsichtbarkeits-Frucht und besitzt somit jene Kraft, nach der sich Sanji stets sehnte. In der neuen Folge des Anime-Hits erklärt Sanji, er wolle mit dieser Fähigkeit seine Freunde beschützen, wobei er dabei natürlich speziell an Nami und Robin denkt.

Wieso kann sich Sanji mit seinem Raid Suit unsichtbar machen?

Law, der den Kampf zwischen Sanji und Page One beobachtet, erkennt schnell den Ursprung des Raid Suit. Dieser gehörte einst dem Kämpfer Stealth Black, einem Mitglied der Germa 66. Da er um die Geschichte des Anzugs weiß, erklärt Law, dieser könne die Umgebung auf sich projizieren, weshalb sein Träger unsichtbar wird.

Die aktuellen One Piece-Episoden könnt ihr immer montags um 20 Uhr legal auf Anime on Demand, Crunchyroll und Wakanim schauen.

Was haltet ihr von Sanjis neuem Raid Suit in One Piece?