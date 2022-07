One Piece Red: Der Kinostart des neusten Piraten-Abenteuers steht endlich fest

Die Strohhutpiraten kehren noch dieses Jahr zurück. Denn heute wurde der deutsche Kinostart des 15. Films One Piece: Red bekannt gegeben.

Monkey D. Ruffys Kino-Abenteuer reißen einfach nicht ab. In seinem bereits 15. Kinofilm bekommt es der Strohhutpirat diesmal mit einer singenden Prinzessin zu tun. Und nun steht auch fest, wann deutsche Fans in den Genuss von One Piece: Red kommen.

Das ist der deutsche Kinostart von One Piece Red

Wie Crunchyroll soeben bekannt gab, kommt One Piece: Red am 13. Oktober 2022 in die deutschen Kinos.

Schaut euch hier den japanischen Trailer für One Piece: Red an

One Piece: Red - Trailer (Japanisch) HD

Der Film wird demnach sowohl in der deutschen Synchronisation als auch in der japanischen Originalversion mit Untertiteln gezeigt. Die Songs im Film werden in beiden Versionen in der Originalsprache belassen.

Worum geht's in One Piece: Red?

Musik spielt nämlich eine wichtige Rolle im 15. One Piece-Film. In One Piece: Red strömt alles, was Schiffe hat, zur Musikinsel Elegia. Zivilisten, Marinemitglieder, Piraten und natürlich auch die Strohhutbande müssen vor Ort sein, wenn die beliebteste Sängerin und größte Diva der gesamten Welt, Prinzessin Uta, ihr Live-Konzert gibt. Ihre Stimme lockt ein gigantisches Publikum an.



Vor Ort angekommen lässt Ruffy aber erst einmal eine Bombe platzen: Rotschopf Uta ist niemand Geringeres als die Tochter von Piratenkaiser Shanks. Uta spricht davon, dafür zu sorgen, dass alle glücklich werden, wenn sie singt. Was genau das bedeutet, müssen die Strohhüte noch verdauen, denn hinter der Aussage scheint mehr zu stecken, als es zunächst den Anschein hat.

