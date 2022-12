Originalgröße und 4 Kilo schwer: Bei Amazon gibt's den täuschend echten Captain America-Schild und er ist das perfekte Weihnachtsgeschenk

Wir stellen in diesem Artikel den Captain America-Schild von Hasbro vor, eine der besten Marvel-Nachbildungen. Ihr könnt sie zu Weihnachten an Marvel-Fans verschenken.

Kaum ein Gegenstand ist so sehr mit dem MCU verbunden wie der Schild von Captain America. Das macht ihn zu einem beliebten Sammlerobjekt für Marvel-Enthusiasten. Die Legends-Reihe von Hasbro ist bekannt für ihre hochwertigen Nachbildungen. Bei Amazon könnt ihr die detaillierte Schild-Replik von Cap kaufen – und vielleicht zu Weihnachten verschenken.

Hier geht's zum Cap-Schild Deal Amazon

Das Modell ist original von Marvel lizenziert – wie alle Nachbildungen von Hasbro. Die legendäre Waffe, die zugleich als Symbol des Helden dient, setzt also ganz auf Realismus. Wir fassen für euch zusammen, was genau das Sammlerstück zu bieten hat.

Ein genauer Blick auf Captain Americas Schild-Modell

Hasbro Hasbro

Die Replik von Captain Americas Schild * basiert auf der Schild-Variante, die in der Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen ist, also auf der neuesten Version. Dabei hat der Hersteller besonderen Wert auf Authentizität gelegt und eine Nachbildung im Maßstab 1:1 angefertigt. Damit sich der Schild auch wirklich realistisch anfühlt, wiegt er stolze 4 Kilogramm.

Größe: 1:1 Nachbildung, 60 cm Durchmesser

Funktionen: Anpassbare Riemen auf der Rückseite des Schilds

Material: Acryl/ABS-Kunststoff

Gewicht: 4 Kilogramm



Altersempfehlung: ab 18 Jahren (Cosplay-Gegenstand für Erwachsene)

Es gibt günstigere Alternative des Captain America-Schildes

Wenn euch der Preis von knapp 145 Euro zu teuer ist, könnt ihr zur blauen Variante des Schilds umschwenken *, die ebenfalls aus der Hasbro Legends Series stammt und abgesehen von der Farbe identisch mit dem originalen Captain-America-Schild ist.

