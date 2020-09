Oscars führen neue Regeln für mehr Diversität ein

Academy of Motion Picture Arts and Sciences setzt mit neuen Kriterien für den besten Film ein Zeichen für Diversität in der Filmindustrie. Seht hier die neuen Regeln.

Der wichtigste Filmpreis der Welt setzt ein Zeichen für mehr Diversität. Wie etwa Variety schreibt, hat die AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), die jedes Jahr die Oscars vergibt, neue Kriterien zur Teilnahme festgelegt. Die wichtigsten Infos zu den neuen Oscar-Regelungen Die Regeln betreffen nur das Rennen um den Besten Film , alle anderen Kategorien, etwa Bester Animationsfilm, bleiben von den Kriterien unberührt.

erfüllen. Die Regeln werden ab 2024 gelten , also effektiv umgesetzt bei der 96. Oscar-Verleihung im Jahr 2025.

(Academy of Motion Picture Arts and Sciences) Eine ausführliche Übersicht mit allen Kriterien findet ihr weiter unten. Die OscarsSoWhite-Debatte der letzten Jahre erreicht damit die bisher spürbarsten Konsequenzen mit der größten öffentlichen Wirkung. Bisher hatte sich die Selbstreflektion der Academy vor allem in einer Auffrischung der Jury niedergeschlagen, in der seit kurzem mehr diverse Menschen abstimmen. Das sind die neuen Kriterien für den Besten Film bei den Oscars Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Standard A: Repräsentation auf dem Bildschirm, in Themen und Narrativen. Um den Standard zu erreichen, müssen die Filme eine der Folgenden Kriterien erreichen. A1. Hauptdarstellerin und wichtige Nebendarsteller

Mindestens einer der Hauptdarsteller oder Nebendarsteller stammt aus einer der unterrepräsentieren ethnischen Gruppen: Asian

Hispanic/Latinx

Black/African American

Indigenous/Native American/Alaskan Native

Middle Eastern/North African

Native Hawaiian oder andere Pacific Islander

Andere unterrepräsentierte Ethnizität A2. Allgemeines Ensemble Mindestens 30 Prozent aller Schauspieler und Schauspielerinnen in sekundären oder kleineren Rollen stammen aus zwei der folgenden unterrepräsentieren Gruppen. Frauen

Ethnische Gruppe

LGBTQ+

Menschen mit kognitiven und physischen Beeinträchtigungen; taube oder Menschen mit Hörproblemen. A3. Hauptgeschichte/ Filmgegenstand- und Inhalt Die Hauptgeschichte, das Thema oder Narrativ des Film konzentriert sich auf eine unterrepräsentierte Gruppe. Frauen

Racial or ethnic group

LGBTQ+

Menschen mit kognitiven und physischen Beeinträchtigungen; taube oder Menschen mit Hörproblemen.

STANDARD B: Kreative Führung und Projekt-Team Um Standard B zu erreichen, muss eine der folgenden Kriterien erfüllt werden.

B1. Kreative Führung und Abteilungsleiter Mindestens zwei der folgenden Kreativen Führungspositionen (Casting Director, Cinematographer, Komponistin, Kostüm-Designer, Regisseur, Schnittmeisterin, Hairstylist, Makeup Artist, Produzent, Production Designer, Set Decorator, Sound, VFX Supervisor, Autor) stammen aus den folgenden unterrepräsentieren Gruppen. Frauen

Racial or ethnic group

LGBTQ+

Menschen mit kognitiven und physischen Beeinträchtigungen; taube oder Menschen mit Hörproblemen. Mindestens eine dieser Positionen muss zu der folgenden ethnischen Gruppe gehören: Asian

Hispanic/Latinx

Black/African American

Indigenous/Native American/Alaskan Native

Middle Eastern/North African

Native Hawaiian or other Pacific Islander

Andere unterrepräsentierte Ethnizität

B2. Andere Schlüsselpositionen Mindestens sechs andere Crew-Mitglieder und technische Positionen (Produktionsassistenten ausgenommen) stammen aus einer unterrepräsentierten ethnischen Gruppe. B3. Allgemeine Crew-Zusammenstellung Mindestens 30 Prozent der Filmcrew stammt aus einer unterrepräsentierten Gruppe: Frauen

Racial or ethnic group

LGBTQ+

