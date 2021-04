Ostern für Filmfans: Das große Hasen-Quiz ist kniffliger als jede Ostereiersuche

Zeit für ein Quiz, liebe Filmfans: Zu Ostern fordern wir euch heraus, die ikonischen Film- und Serien-Hasen und -Kaninchen zu erkennen, die sich in unserer Unterhaltung tummeln.

Kaum ein Tier ist in unseren Köpfen so eng mit Ostern verknüpft, wie der Hase. Deshalb haben wir uns in der Film- und Serienwelt nach den Langohren umgesehen, um auch an den Feiertagen eure kleinen graue Zellen mit einem bunten Test herauszufordern.

Bei der stattlichen Anzahl von Hundefilmen oder Katzenauftritten in der Unterhaltungsbranche kommen die Kaninchen zwar nicht mit, aber wer sich genau umsieht, kann dennoch ein paar ikonische Vertreter entdecken. Viel Spaß also mit unsere filmischen Hasen-Quiz und natürlich: Frohe Ostern!

Das Oster-Quiz: Welche Hasen und Kaninchen erkennst du als Filmfan?

Das Hasen-Wissen, das wir euch hier abverlangen, reicht von bunter Disney-Unterhaltung bis zu düstereren Gestalten, die (hoffentlich) nur die erwachsenen Zuschauenden kennen. Wir haben im Quiz also auf die ganze Palette der Langohr-Auswahl für Jung und Alt zurückgegriffen und uns nicht ausschließlich auf Kinderunterhaltung beschränkt.

© Sony Peter Hase 2: Bald im Kino

Ihr habt jetzt also die Gelegenheit, euch euren Ruf als hasigste Hasenkenner der Filmwelt (und auch im Serienbereich) zu erarbeiten - und zwar ganz einfach, indem ihr das Quiz durchspielt.

Auch wenn ein Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen besteht, nehmen wir es in unserem Test zu ihren unterschiedlichsten Vertretern in der Film- und Serienwelt nicht so genau. Schließlich müsste Beatrix Potters Peter Rabbit, der im Deutschen auf den Namen Peter Hase getauft wurde, strenggenommen eigentlich auch Peter Kaninchen heißen.

Bereit? Hier geht's zum filmisch-österlichen Hasen-Quiz

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Apester, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Apester Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Na, wie lief der Wissenstest? Habt ihr ein paar Pünktchen erzielt? Und reichen sie aus, um damit in Kürze eure Ostereier zu verzieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.



Wie viele Film- und Serien-Hasen habt ihr im Quiz erraten?