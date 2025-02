"Party und Frauen sind keine Themen": Heidi Klum ermahnt männliche GNTM-Models

Premiere bei Germany's Next Topmodel: Zwei Reality-Stars versuchen ihr Glück als Nachwuchsmodels. Warum Heidi Klum eine deutliche Warnung ausspricht, erfahrt ihr hier.

In der gestrigen Folge von Germany's Next Topmodel sorgten zwei Kandidaten für Wirbel: Die attraktiven Neuzugänge sind bereits in trashigen Reality-TV-Formaten dabei gewesen und hoffen nun in der Modelshow auf ihren Durchbruch. Heidi Klum zeigt sich skeptisch und findet klare Worte.

Jona und Ryan bei GNTM: Daher kennt man die schönen Reality-Stars

Reality-Stars haben nicht immer den besten Ruf. Authentizität bleibt bei der Jagd um Sendezeit oft auf der Strecke; stattdessen geht es um Drama und Kontroversen. Deshalb ist es für die teilnehmenden Darsteller nicht einfach, das Image als Reality-Prolls wieder loszuwerden. Zwei Reality-Stars versuchen jetzt den Neuanfang: Sie wollen nach ihren Teilnahmen an trashigen Dating-Formaten ihre Chancen als Models ausloten.

Der erste Kandidat: Jona (28). Der tätowierte TV-Star war schon bei Die Bachelorette, Germany Shore, Fame Fighting und Forsthaus Rampensau dabei. Jetzt will er mit seinem ungewöhnlichen Look die Modewelt erobern.

Und dann haben wir noch Ryan (23): Der blonde Sunnyboy wurde bei Are You the One? und Ex on the Beach bekannt und hatte dort nicht immer den besten Ruf. Als Model hat sich der großgewachsene Influencer bisher nicht versucht, trotzdem schlägt er sich souverän auf dem Laufsteg.

GNTM ist keine Kuppelshow: Heidi warnt vor Alkohol-Exzessen

Ryan weiß um sein schlechtes Image und gibt zu, dass seine bisherigen TV-Auftritte nur wenig mit Modeln zu tun hatten. Er will sich vor Heidi Klum aber von seiner besten Seite präsentieren:

Ich war ja bisher nur in Dating-Formaten. In zwei bisher. Und da gings ja nur ums Saufen, Party machen, Frauen. Hier bei GNTM hast du ja schon eine gewisse Seriosität. Und da muss ich versuchen, mich ein bisschen anzupassen.

Heidi Klum ist sich bewusst, dass Reality-Stars für Drama sorgen könnten. In der Folge gibt sie zu, dass ihr die Sache Bauchschmerzen bereitet:

Normalerweise bin ich da auch sehr strikt und entscheide mich selten für Models mit TV-Erfahrung. [...] Wir werden ja mal sehen, wie er sich anstellen wird und vor allem, wie ernst er den Wettbewerb nimmt.

Klum richtet deshalb eine klare Warnung an den Reality-Star: "Trinken, Party und Frauen sind definitiv keine Themen, die für Ryan bei Germany's Next Topmodel wichtig sein sollten." Trotz Bedenken kommen beide weiter und können jetzt beweisen, ob sie das Zeug zum Sieg haben.

Germany's Next Topmodel: Dann läuft die Show im TV

Germany's Next Topmodel läuft zweimal wöchentlich, mittwochs und donnerstags, um 20:15 Uhr, bei ProSieben. Die Show kann bei Joyn live gestreamt werden und dort anschließend gratis abgerufen werden.