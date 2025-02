Heidi Klums vergessene Hollywood-Karriere: Sie spielte neben Bruce Willis, Meryl Streep & Co.

Heidi Klum ist Deutschlands bekannteste Blondine. Das Supermodel startete in den 90ern durch und eroberte als Laufsteg-Göttin die Welt. Aber hättet ihr gewusst, dass sie auch eine längst vergessene Karriere als Hollywood-Schauspielerin hat?

Immer top gestylt, immer ein Lächeln auf dem Gesicht – so kennen wir Topmodel Heidi Klum. Die clevere Geschäftsfrau weiß genau, wie man sich präsentiert und gilt als unangefochtene Queen bei Germany's Next Topmodel. Aber wusstet ihr, dass Klum eine Zeit lang auch als Schauspielerin ihr Glück versucht hat?

Vergessene Hollywood-Karriere: In diesen Filmen und Serien spielte Heidi Klum mit

Chaos City (1998)

Chaos City war eine US-amerikanische Sitcom, in der Michael J. Fox einen inkompetenten Vizebürgermeister spielte, der immer wieder in politische Zwickmühlen gerät. Heidi Klum hatte in dieser Show ihren wohl größten Schauspiel-Auftritt überhaupt: 7 Folgen lang spielte sie sich selbst als Geliebte des Protagonisten.

Malcolm mittendrin (2002)

Malcolm mittendrin ist bis heute absoluter Kult. In der Show geht es um einen hochintelligenten Jungen, der den Alltag gemeinsam mit seiner dysfunktionalen Familie überstehen muss. Heidi Klum hat einen kleinen Auftritt in Staffel 3 als knallharte Eishockey-Spielerin - XXL-Zahnlücke inklusive.



Über kurz oder lang (2001)

In der Komödie Über kurz oder lang geht es um eine abgedrehte Friseurmeisterschaft in England. Heidi Klum spielt das Frisuren-Model Jasmine, das im Film immer wieder seine exzentrische Haarpracht präsentiert. Klum macht selbst neben Hollywood-Stars wie Alan Rickman (Robin Hood - König der Diebe) und Bill Nighy (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) eine gute Figur.



Ella - Verflixt und Zauberhaft (2004)

In der Märchenkomödie spielt Anne Hathaway die junge Ella, die durch einen Zauber stets das tun muss, was man ihr befiehlt. Heidi Klum hat in dem Film eine besonders kuriose Nebenrolle: Sie spielt die überraschend attraktive Riesin Brumhilda.



Der Teufel trägt Prada (2006)

In der Kult-Komödie Der Teufel trägt Prada über das Fashion-Magazin Runway hat Heidi Klum eine klitzekleine Nebenrolle. Sie sitzt bei einer Modenschau neben Miranda Priestly (Meryl Streep) und unterhält sich mit ihr. Viel zu tun gab es für Klum hier also nicht gerade, aber wer kann schon behaupten, neben der Schauspiel-Göttin schlechthin vor der Kamera gestanden zu haben?

Verführung einer Fremden (2007)

Dieser Thriller mit Oscar-Preisträgerin Halle Berry in der Hauptrolle kam beim Publikum nicht gerade gut an. Heidi Klum durfte sich in dem Film selbst spielen, die als Moderatorin durch ein High-Society-Event führt. Dabei macht sie an der Seite von Filmlegende Bruce Willis eine besonders gute Figur.

How I met your Mother (2007)

Früher galt die Sitcom How I Met Your Mother als absoluter Kult, leider ist sie nicht gerade gut gealtert. Charakter Barney Stinson (Neil Patrick Harris) hat in der Episode "Schweiß, Tränen und Heidi" mit seinem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Auf einer Aftershow-Party von Victoria's Secret trifft er Heidi Klum, die ihm aus der Patsche hilft. Sie spricht dabei sogar ein bisschen Deutsch.

Desperate Housewives (2010)

Desperate Housewives gilt bis heute als eine der ikonischsten Shows aller Zeiten. In einer Folge hat Heidi Klum einen besonders wütenden Gastauftritt, als sie auf Gabrielle (Eva Longoria) trifft. Klum spielt sich selbst und prangert Gabrielle an, ihre Model-Karriere sabotiert zu haben. Autsch.

Parks and Recreation (2013)

In der Comedyserie Parks and Recreation spielt Heidi Klum sich ausnahmsweise mal nicht selbst. Stattdessen mimt sie die dänische Bürgermeisterin Ulee Danssen, die in ihrer Heimatstadt so beliebt ist, dass man ihr sogar eine Statue aus Ziegenkäse errichtet hat. Hier zeigt Klum, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt und auch richtig witzig sein kann.

Heidi zurück im TV: Wann startet Germany's Next Topmodel?

Germany's Next Topmodel feiert 2025 Jubiläum: Die Show startet schon in die 20. Staffel und Fans müssen nicht mehr lange warten. GNTM startet am 13. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Erstmals wird es zwei Folgen pro Woche geben. Weibliche und männliche Nachwuchs-Models bekommen jeweils eigene Folgen spendiert.