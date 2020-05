Paw Patrol & Eiskönigin: Kinder Bademode mit den Helden aus Filmen und Serie

Die Sommerkollektion von Ernsting’s family bringt die Lieblingshelden eurer Kids in den heimischen Garten - mit tollen Motiven aus Paw Patrol und den Filmen um die Eiskönigin Elsa.

Was haben Elsa aus die Eiskönigin, Micky Maus und die Helden von Paw Patrol gemeinsam? Sie sind die Stars der Sommerkollektion von Ernsting’s family. In lässigen Shorts und schicken Shirts starten Kinder gerne in den Sommer - auch ohne Strandurlaub.

Planschen mit der Eiskönigin

Falls die Freibäder noch länger geschlossen bleiben, haben Mädchen dank Eiskönigin-Bikini oder Badeanzug mit Elsa und Anna auch im heimischen Planschbecken Spaß. Die türkisen Rüschen machen aus jedem Mädchen eine Prinzessin. Dank elastischer Bünde und Öko-Tex-zertifiziertem Polyester kann auch nichts kaputt gehen. Einer Wasserschlacht steht also nichts im Weg!

Paw Patrol und Wasserbomben

Jungs greifen zur coolen neuen Badehose von Paw Patrol und wenn es sehr heiß wird zum UV-Badeshirt . Darauf zu sehen sind Marshall und Chase, die mutigsten Hunde der Paw Patrol. Sie stürzen sich in jedes Abenteuer - genau wie Jungs, die draußen spielen. Wer noch mehr Action braucht, sollte sich außerdem das Wasserbomben-Set ansehen. Da werden die Jungs viel Spaß haben. Am meisten freuen sich aber die Eltern, denn Badehose, Badeanzug und Bikini kosten nur 9,99 Euro.

Maximaler Sonnenschutz für die Kleinen

Für die ganz Kleinen gibt es süße Badeponchos , Hosen und Badekappen mit Motiven aus Micky Maus oder Winnie Puuh. Falls die Sonne mal wieder heißer brennt, lohnen sich die UV-Badeshirts , die mit dem UV STANDARD 801 Label ausgezeichnet sind und die empfindliche Haut vor zuviel Sonneneinstrahlung schützen.





© Ernsting's family Toben am Strand - mit den Badehosen und Shirts von Paw Patrol.





Bequeme Kleidung zum Toben

Nach dem Planschen schlüpfen Jungs in ein schickes Hemd und Mädchen in ein leichtes Sommerkleid - oder beide ziehen sich einfach nur schnell ein Baumwollshirt aus nachhaltigen Fasern an. Schick und trotzdem zum Toben geeignet - gerade richtig für das große Grillen im Garten.

Die Sommer-Highlights von Ernsting’s Family sind ab jetzt verfügbar solange der Vorrat reicht. Viele der Stücke gibt es nur online zu kaufen, also klickt euch am besten einmal durch die Kollektion.

Zur Sommerkollektion von Ernsting’s family Zum Deal Deal

*Bei diesem Link zu Ernsting’s family handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Kauf über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.