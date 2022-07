Peaky Blinders-Star rauchte in nur 2 Staffeln 3000 (!) Zigaretten – muss sich aber keine Sorgen machen

In Peaky Blinders wird ununterbrochen geraucht. Hauptdarsteller Cillian Murphy enthüllte schon, wie viele Zigaretten er in nur 2 Staffeln verbraucht hat – ohne gesundheitliche Bedenken.

Neben Mad Men und Stranger Things zählt Peaky Blinders - Gangs of Birmingham zu den Serien, in denen am meisten geraucht wird. Gerade Hauptdarsteller Cillian Murphy ist als Tommy Shelby andauernd mit Zigarette zu sehen. Vor längerer Zeit enthüllte der Star schon mal, wie viel er alleine in den ersten 2 Staffeln Peaky Blinders geraucht hat. Die Zahl ist unglaublich, aber gesundheitliche Bedenken gibt es keine.

Peaky Blinders-Star hat in 2 Staffeln 3000 Zigaretten geraucht

Laut Daily Mail hat Cillian Murphy das Requisiten-Team der Serie damals gefragt, wie viele Zigaretten er als Tommy in den ersten beiden Staffeln Peaky Blinders rauchte. Deren Schätzung nach waren es ungefähr unglaubliche 3000 Stück! Sorgen um seine Gesundheit musste sich Murphy trotz der exzessiven Qualmerei aber nicht machen.

Wie bei allen Film-, Serien- oder Theater-Produktionen werden bei Peaky Blinders nur Kräuterzigaretten verwendet. Die enthalten weder Tabak noch Nikotin und sind nicht gesundheitsschädigend. Alleine das Anzünden und Inhalieren von rund 3000 dieser Kräuterzigaretten in nur 12 Episoden ist trotzdem eine beachtliche Aktion.

Bei Netflix könnt ihr seit kurzem die finale 6. Staffel Peaky Blinders streamen. Nach dem Serienende dreht Showrunner Steven Knight noch einen Film, der die Geschichte rund um Tommy Shelby endgültig abschließt.

Was haltet ihr vom exzessiven Zigarettenkonsum in Peaky Blinders?