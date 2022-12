Peinlich: Das Internet verspottet Jennifer Lawrence nach Panem-Behauptung, die nachweislich falsch ist

Jennifer Lawrence hat sich mit einer Aussage zu Die Tribute von Panem in die Nesseln gesetzt. Offenbar hält sie sich für den ersten weiblichen Action-Star.

Jennifer Lawrence gilt spätestens seit der Die Tribute von Panem - The Hunger Games-Reihe als grandiose Schauspielerin und eine der beliebtesten Action-Darstellerinnen Hollywoods. Aber jetzt lässt das Internet einen Hagel an Spott auf sie niedergehen. Denn ihrer Meinung nach hat sie für sämtliche Frauen im Genre den Weg geebnet. Filmgeschichte hin oder her.



Jennifer Lawrence ignoriert mit Tribute von Panem-Aussage 60 Jahre Action-Geschichte

Im Variety-Gespräch mit Viola Davis (The Suicide Squad) interpretierte sie ihrer Rolle im Panem-Franchise nämlich als wegweisend für sämtliche Schauspieler:innen:

Als ich Hunger Games drehte, hatte noch nie jemand eine Frau als Action-Hauptdarstellerin besetzt, weil es angeblich nicht funktionierte. Angeblich könnten sich Mädchen und Jungs zwar mit einem männlichen Hauptdarsteller identifizieren, aber Jungs allein nicht mit einer [Frau als Star].

Die Strafe folgte sofort. Das Internet, insbesondere natürlich Action-Fans, schütteten über Lawrence und ihrer Aussage Säckeweise Spott aus. Sie verwiesen auf diverse Beispiele von Frauen, die sich lange vor Lawrence als Hauptdarstellerinnen im Genre behauptet hatten.

"Jennifer Lawrence war der erste weibliche Action-Star [und] diese Frauen verdanken [ihr alles]", steht etwa hämisch über einer Liste von Schauspielerinnen, die spätestens seit den 1970er Jahren das Genre bereicherten. Unter ihnen sind etwa Alien-Heldin Sigourney Weaver, Blaxploitation-Star Pam Grier oder Martial-Arts-Veteranin Michelle Yeoh.

Gerade in der asiatischen Variation des Genres geht die Tradition weiblicher Hauptdarstellerinnen weit zurück. Die chinesische Schauspielerin Pei-Pei Cheng etwa war bereits ab den 1960ern als Star in Hongkong-Krachern wie Das Schwert der gelben Tigerin zu sehen.

"Wir müssen die Filmgeschichte und die Schauspielerinnen anerkennen, die heutigen Filmheldinnen den Weg geebnet haben", schreibt eine Userin. Gut möglich, dass Lawrence ihre Aussage für den Effekt zugespitzt hat und sich nicht bewusst vor den Verdienst ihrer älteren Kolleginnen stellen wollte. Auf die Bedeutung weiblicher Stars im Action-Genre hinzuweisen, ist wichtig. Dabei keine knapp 60 Jahre Filmgeschichte auszuradieren, allerdings auch.

