Peinliche Dwayne Johnson-Enthüllung: Black Adam-Star soll falsche Infos über den "Erfolg" seines DC-Films verbreitet haben

Dwayne Johnson teilte zuletzt einen Artikel, der Black Adam ein positives Einspielergebnis mit Gewinn errechnete. Jetzt sollen die falschen Infos dazu von The Rock selbst geleakt worden sein.

Die turbulenten Berichte rund um Dwayne Johnson und Black Adam reißen nicht ab. Nachdem dem DC-Blockbuster zuerst ein potenzieller Verlust von 50 bis 100 Millionen Dollar in Aussicht gestellt wurde, verwandelte The Rock den Superhelden-Film selbst nochmal in eine kleine Erfolgsstory. Neusten Infos zufolge wurde diese Geschichte aber von Johnson selbst falsch verbreitet.

Falsche Infos zu Black Adam sollen von Team Dwayne Johnson absichtlich geleakt worden sein

Auf Twitter teilte The Rock vor einigen Tagen einen Artikel von Deadline, der Black Adam einen wahrscheinlichen Gewinn von von 52 bis 72 Millionen Dollar errechnet. Dazu verglich Johnson den DC-Film mit dem ersten Captain America-Teil, obwohl dieser 2011 erschien, 160 Millionen Dollar kostete und kein Star-Zugpferd wie Dwayne Johnson in der Hauptrolle hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie The Direct berichtet, schreibt der Insider Matt Belloni in seinem aktuellen Puck-Newsletter darüber, dass die Zahlen aus dem Deadline-Bericht auf falschen Annahmen basieren würden.

Belloni zweifelt stark daran, dass der DC-Film die Zahlen im Heimkino-Bereich erreichen kann, die im Deadline-Artikel aufgeführt werden. Auch die angegebenen Marketing-Kosten von 100 Millionen Dollar für Black Adam sollen irreführend sein.

Dazu kommt, dass Johnson und sein Team die fälschlichen Zahlen absichtlich an Deadline geleakt haben sollen. Am Ende kommt Belloni zu dem Schluss, dass Black Adam wie so gut wie jeder jüngere Dwayne Johnson-Film sicherlich nicht als Fehlschlag verbucht wird. Trotzdem müsste Warner den DC-Blockbuster gemessen an den Erwartungen als ernüchterndes Ergebnis einordnen.

Offiziell bestätigt sind diese Annahmen nicht. Offen bleibt auch, ob Johnson bewusst falsche Zahlen geleakt hat oder nicht darüber Bescheid wusste. So oder so ist mittlerweile ein regelrechtes Abenteuer rund um die Black Adam-Hintergründe entstanden. Wir sind gespannt, was noch passiert.

Was haltet ihr davon, dass Dwayne Johnson falsche Black Adam-Zahlen geleakt haben soll?