Dwayne Johnson flüchtet weiter in Traumwelt: Jetzt muss sogar Captain America herhalten, um den Black Adam-Misserfolg schön zu reden

Aktuelle Prognosen sagen einen höheren finanziellen Verlust für Black Adam voraus. Dwayne Johnson hält immer noch dagegen und vergleicht sich jetzt mit einem der frühesten MCU-Filme.

An den Kinokassen wird Black Adam wohl kein DC-Überflieger mehr. Vor kurzem wurde dem Blockbuster durch aktuelle Prognosen bescheinigt, einen finanziellen Verlust von 50 bis 100 Millionen Dollar einzufahren.

Hauptdarsteller Dwayne Johnson redet sich Black Adam aber immer noch als großen Erfolg schön, was er jetzt wieder durch einen Vergleich mit einem über 10 Jahre alten MCU-Film getan hat.

Dwayne Johnson vergleicht enttäuschendes Black Adam-Einspielergebnis mit Captain America

Auf Twitter teilte und kommentierte The Rock einen Deadline -Artikel, der Black Adam einen Gewinn von 52 bis 72 Millionen Dollar errechnet:

Das wahrscheinlich bald erreichte Umsatzziel von 400 Millionen Dollar vergleicht der Star zusätzlich mit dem Box Office-Ergebnis von Captain America - The First Avenger, der damals 370 Millionen Dollar einspielte.

Damit redet Johnson den Black Adam-Misserfolg trotzdem nur weiter schön, denn der DC-Blockbuster hat aufgrund des Budgets und Marketings um die 300 Millionen Dollar verschlungen. Der erste Captain America-Film erschien 2011, gehört also noch zu den Anfängen des MCU, hat 160 Millionen Dollar gekostet und hatte kein Star-Zugpferd wie Dwayne Johnson in der Hauptrolle.

Der Vergleich lässt Black Adam also nicht wirklich besser dastehen. Ein bisschen wirkt es so, als würde sich The Rock weiter in eine Traumwelt flüchten, in der sein DC-Blockbuster gar nicht enttäuschen kann. In der Realität müsste Black Adam aber immer noch um die 600 Millionen Dollar Umsatz erzielen, um von Warner nicht als Enttäuschung verbucht zu werden. Eine Summe, die der Film sehr wahrscheinlich nicht knacken wird.

