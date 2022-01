Peinlichster Sons of Anarchy-Moment: Star musste sich in Toilette einschließen

Hinter den Kameras von Sons of Anarchy ging es teilweise viel lustiger zu als davor. Das beweist auch eine peinliche Geschichte von Juice-Star Theo Rossi, der eine unangenehme Klo-Geschichte enthüllte.

Wie bei so gut wie allen Produktionen gibt es auch zur Hit-Serie Sons of Anarchy witzige Geschichten vom Set, die Fans vielleicht noch gar nicht kannten. Dazu zählt auch eine schräge Geschichte von Juice-Darsteller Theo Rossi, der von einem besonders unangenehmen Moment am Sons of Anarchy-Set erzählt hat.

Peinlichster Sons of Anarchy-Moment fesselte Star an die Toilette am Set

Wie Screen Rant berichtet, hat Theo Rossi in einem Interview mit der Zeitung Chicago Tribune über seinen peinlichsten Set-Moment während seiner Sons of Anarchy-Zeit gesprochen. Dabei ging es um eine Szene, in der er oberkörperfrei zu sehen war. Um sich dafür in die perfekte optische Form zu bringen, trank er einen speziellen Tee, mit dem sich schneller Wassergewicht verlieren lässt. Anders ausgedrückt: Der Tee wirkt wohl stark abführend:

Wir stehen kurz vor dem Dreh und ich dachte immer nur, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich, das ist für niemanden gut (lacht), weil ich mich nicht so gut fühle. Ich fühlte mich wie Jeff Daniels in Dumm und Dümmer, als er das Turbolax nahm.

Und ich habe nur einen meiner Kollegen angeschaut und gesagt: 'Ich habe ein Problem.' Und er meinte: 'Wir drehen gleich.' Und ich sagte: 'Ich habe ein Problem. Ich muss gehen.' Und er sagt: 'Sie werden nicht stoppen. Hier sind Hunderte von Leuten, wir müssen drehen, wir müssen los.' Und ich sage: ‚Wir müssen los, aber ich muss gehen.’

Schaut hier noch unser Video, in dem wir Sons of Anarchy als eine der besten Serien feiern:

Darum ist Sons of Anarchy das echte Game of Thrones!

Auch der Rest von Theo Rossis Geschichte des peinlichen Sons of Anarchy-Vorfalls am Set macht die ganze Sache nicht weniger unangenehm:

Meine Schuhe bleiben im Teer stecken, ein Schuh löst sich, aber es ist mir egal, ich bin einfach abgehauen – ich bin diese sieben Treppen hinunter zu dieser tragbaren Toilette gerannt. Und ich muss ehrlich sein, ich dachte, ich würde dort den Rest meines Lebens verbringen (lacht).

Die Produktionsassistenten kamen herunter, der Regieassistent kam herunter und ich konnte sie über die Walkie-Talkies hören: 'Hat jemand ein Auge auf Theo?‘ Aber ich konnte nicht aus dieser tragbaren Toilette herauskommen. Es war ein absoluter Albtraum. Und ich erinnere mich, dass ich in diesem Moment dachte: 'Es muss einen besseren Weg als diesen geben.'

Auch wenn der peinliche Zwischenfall keine schlimmen Konsequenzen für Rossi hatte, hinterfragte der Darsteller in diesem Moment anscheinend seine gesamte Schauspielkarriere. Zugegeben hat er die ganze Sache vor dem Team übrigens nicht. Stattdessen schob der Sons of Anarchy-Schauspieler die längere Klo-Pause einfach auf eine Lebensmittelvergiftung.

Hört auch den Moviepilot-Podcast zu Sons of Anarchy

Von 2008 bis 2014 lief Sons of Anarchy erstmals im Fernsehen und der Erfolg ist seitdem nicht abgeflacht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber reden meine Kollegen Max und Yves über das imposante Serienwerk:



Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch Max und Yves, warum sich die Serie lohnt und was sie ihnen bedeutet.



