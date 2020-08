Sons of Anarchy: Das gewaltige Biker-Epos toppt Game of Thrones

Die Biker-Serie Sons of Anarchy gibt es bei Netflix, Amazon und Sky zu streamen. Im Podcast-Check verraten wir euch, warum ihr das grausame Serien-Epos nicht verpassen dürft.

Von 2008 bis 2014 flimmerten die Sons of Anarchy erstmals über die Bildschirme. Der Erfolg ist seitdem nicht abgeflacht und brachte zuletzt das Spin-off Mayans MC hervor. Die moderne Hamlet-Adaption im Gewand einer Biker-Serie ist tragisch, brutal, kompromisslos und braucht sich nicht vor Seriengrößen wie Game of Thrones oder Breaking Bad verstecken.

Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch die SAMCRO-Fans Max und Yves, warum und für wen sich dieses außergewöhnliche Biker-Epos lohnt.

Jetzt reinhören: Sons of Anarchy ist ein unvergessliches Serien-Epos

Sons of Anarchy übertrifft Game of Thrones - Wenn Cersei eine Biker-Queen wär

Als ambivalenter Held zwischen Tony Soprano und Walter White begleiten wir in Sons of Anarchy die Reise des Jax Teller (Charlie Hunnam), der 7 Staffeln lang auf dem schmalen Pfad zwischen liebevollem Familienvater, Beschützer und ruchlosem Bandenanführer wandelt. Angelehnt an Shakespeares Hamlet, wird das Leben der Familienmitglieder des Motorradclubs Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (SAMCRO) von Macht, Ehre, Verrat und vor allem Tragik bestimmt.

© FX Der Cast von Sons of Anarchy

Neben Jax ist auch seine Mutter Gemma Teller (Katey Sagal) eines der großen Highlights von Sons of Anarchy. Denn die Club-Mutti ist nicht zu unterschätzen. So dient sie nach außen hin als mütterliche Vertrauensperson für die SAMCRO-Mitglieder. Doch in Wahrheit ist sie abgebrühter als jedes Clubmitglied. Sie intrigiert und schreckt vor nichts zurück, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Familie zu beschützen.

Hier gibt's den Trailer zu Sons of Anarchy zu sehen:

Sons Of Anarchy - Staffel 1 - DVD-Trailer (Deutsch)

Dabei erinnert Gemma oft an die ruchlose Königin Cersei Lennister aus Game of Thrones. Doch während diese vordergründig hinterlistig und bösartig agiert, ist Gemma gefährlicher, ambivalenter und unberechenbarer angelegt. Wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, aber der schockierendste und niederschmetterndste Moment der gesamten Serie ist allein ihr gegolten.

Wenn ihr mehr über Sons of Anarchy und die Highlights der Serie erfahren wollt, hört doch mal oben in unseren Podcast-Check rein.

