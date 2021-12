Jax aus Sons of Anarchy gab es wirklich: Charlie Hunnams Vorbild hat eine tragische Geschichte

Für Jax in Sons of Anarchy hatte Charlie Hunnam ein reales Vorbild, auf dem er alle Eigenschaften des Protagonisten basiert hat. Leider erlitt der reale Jax auch das tragische Schicksal der Serienfigur.

Mit Jax Teller aus Sons of Anarchy hat Charlie Hunnam eine echte Paraderolle gespielt, mit der er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens noch in Verbindung gebracht wird. 7 Staffeln lang spielte er die Hauptfigur in dem mitreißenden Mix aus Drama und Action, der einige der härtesten Serientode aller Zeiten hervorbrachte.

Was selbst Sons of Anarchy-Fans bisher aber womöglich noch gar nicht wussten: Jax aus Sons of Anarchy gab es wirklich – zumindest ein reales Vorbild, das Charlie Hunnam getroffen hat und danach sämtliche Eigenschaften für Jax übernommen hat.

Achtung, Spoiler für alle, die Sons of Anarchy nicht bis zum Ende gesehen haben.

Jax-Vorbild teilt tragisches Schicksal mit der Sons of Anarchy-Hauptfigur

Wie Screen Rant berichtet hat, sprach Charlie Hunnam 2015 im Interview mit der Huffington Post über die prägende Zeit, in der er sich bei den Proben vor Beginn der Serie mit einem realen Biker-Gang-Mitglied getroffen hat:

Und ich ging nach Oakland und hing mit einem sehr bekannten Club ab, der in Oakland präsent ist. Und musste mit ihnen fahren und mit ihnen rumhängen. Eigentlich bin ich nicht wirklich mit ihnen gefahren, aber ich konnte mit ihnen rumhängen und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Und vor allem dieser eine Junge, den ich kennengelernt habe, war unglaublich.

Es war in vielerlei Hinsicht wie ein wahr gewordener Traum, als ich dort oben war. Weil er Jax Teller war. Sein Vater war im Club und war schon sein ganzes Leben im Club. Und er war 22. Er hatte 22 Geburtstagsfeiern im Oakland Clubhouse dieses Motorradclubs gefeiert. Er war der Thronfolger, praktisch die Geschichte und Zukunft dieses Clubs und einfach ein großartiger Kerl.

Schaut hier noch unser Video, in dem wir Sons of Anarchy als das bessere Game of Thrones feiern:

Darum ist Sons of Anarchy das echte Game of Thrones!

Im Interview mit der Huffington Post enthüllte Charlie Hunnam auch das tragische Schicksal des realen Jax Teller, der schließlich einen riesigen Einfluss auf die Schauspielleistung des Sons of Anarchy-Stars hatte:

Er wurde in der Woche, nachdem ich Oakland verlassen hatte, getötet, kurz bevor wir mit den Dreharbeiten begannen. Und so habe ich diese Halskette als Andenken an ihn besorgt. Aber auch die ganze Ästhetik dieser Figur, Jax trägt buchstäblich die Jeans und die Schuhe, die er trug. Ich dachte nur, ich könnte niemanden finden, der perfekter als Protoyp wäre als dieser Junge. Also habe ich einfach alles auf ihn bezogen.

Das tragische Schicksal von Jax' Vorbild wurde schlussendlich auch in Sons of Anarchy fortgeführt, wenn sich der Protagonist im Serienfinale selbst opfert.

Hört auch den Moviepilot-Podcast zu Sons of Anarchy

Von 2008 bis 2014 lief Sons of Anarchy erstmals im Fernsehen und der Erfolg ist seitdem nicht abgeflacht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber reden meine Kollegen Max und Yves über das imposante Serienwerk:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch Max und Yves, warum sich die Serie lohnt und was sie ihnen bedeutet.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.