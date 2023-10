Perfekt für Halloween: Bei Amazon bekommt ihr Squid Game-Kostüme, die unglaublich nah an das Original-Outfit des Netflix-Erfolgs herankommen

Ein ungewöhnliches Konzept, eine brutale wie emotionale Handlung und ikonische Kostüme - das ist Squid Game. Der Überraschungshit aus Korea bietet tolle Möglichkeiten sich für die nächste Halloweenparty zu verkleiden und wir stellen sie euch vor.

Die Handlung von Squid Game ist schnell erklärt und doch genial. 456 Menschen treten in einem mysteriösen Wettkampf gegeneinander an. Die Aufgaben sind von koreanischen Kinderspielen inspiriert und am Ende kann nur einer gewinnen. Mit jedem Spiel reduziert sich die Teilnehmerzahl, doch aufgepasst! Wer verliert, der stirbt.

Regisseur und Drehbuchautor Dong-Hyuk Hwang ist eine absolut packende und psychologisch aufwühlende Serie gelungen, die zu Recht ein Weltererfolg wurde. Wer gerne selber in die Rolle eines Teilnehmenden oder der Wächter:innen schlüpfen möchte, für den haben wir tolle Kostüme herausgesucht, die besonders nah an das Original herankommen und mit unter 50 Euro auch erschwinglich sind.

Der Jogginganzug der Kandidat:innen

Unter den vielen Kandidat:innen befindet sich auch Protagonist Gi-Hun (Jung-jae Lee) auch bekannt als 456. Die junge Kang Sae-byeok alias 067 ist unglaublich zäh, sie lässt sich nicht so leicht aus der Reserve locken. Und dann haben wir noch Cho Sang-woo (Hae-soo Park) mit der Nummer 218. Der zurückhaltende und sehr intelligenten Businessmann ist ein Kindheitsfreund von Gi-Hun.

Mit dem Jogginganzug bestehend aus Jacke und Hose habt ihr die Wahl, als welche der drei Figuren ihr euch verkleiden möchtet. Denn der unisex Anzug hält alle drei Nummern parat, die ganz leicht per Klettverschluss ausgetauscht werden können. Wer als Gi-Hun die Halloweenparty unsicher machen möchte, für den haben wir noch ein T-Shirt mit passender Nummer gefunden.

Netflix/Amazon Schlüpfe in die Rollen der Protagonisten mit diesen Kostümen.

Das Kostüm der Wärter:innen

Wenn die Mörder:innen gesichtslos sind, hat das eine besondere Art von Grusel. Wer steckt hinter den Masken und welche Emotionen werden ausgelöst, wenn sie die tödlichen Schüsse abgeben? Das ikonische Outfit der Wärter:innen aus Squid Game ist farbenfroh und stark bewaffnet. Auf Amazon gibt es ein Set bestehend aus Anzug, Maske, Gewehr und Schultergurt. Wer sich nur für die Masken interessiert, kann sie mit und ohne Licht erwerben.

Das Kostüm der Puppe

Dass Puppen einen gewissen Gruselfaktor haben, wissen wir nicht erst seit Chucky - Die Mörderpuppe. Auch Squid Game nutzt das Gesicht der kindlichen Unschuld, um die blutigen Spiele durchzuführen. Das Kostüm bestehend aus Kleid mit langen Ärmeln, Maske und Kniestrümpfen verwandelt euch Ruck-Zuck in eine Puppe, die es in sich hat.

Amazon/Netflix Die Puppe sieht unschuldig aus, doch ist zum Töten konstruiert.

Der Bösewicht

Besonders lange fragt man sich, wer die Spiele initiiert. Der Bösewicht hebt sich ganz in schwarz gekleidet von den Wärtern ab. Auf Amazon gibt es die Maske mit Sturmhaube, Handschuhen und zehn Spielkarten. Wer noch schwarze Sachen im Schrank hat, kann diese dazu kombinieren, ansonsten gibt es auf Amazon auch zahlreiche schwarze Umhänge.

Amazon/Netflix Mysteriös und ganz in schwarz, das ist das Kostüm des Bösewichts.

Mit den meisten Squid Game Kostümen könnt ihr unter der Maske auch ganz unerkannt auf der Halloweenparty feiern gehen. Oder bei der nächsten Cosplay- oder Roleplay-Gelegenheit die Blicke auf euch ziehen.

