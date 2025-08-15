Perfekt für Reacher-Fans: Bei Amazon streamt jetzt ein abgefahrener Rachefeldzug mit Jason Statham in Bestform

Ab heute streamt ein Action-Feuerwerk mit Jason Statham bei Amazon Prime Video, das mit einer absurden Story und handgemachten Prügel-Einlagen unterhält. Das ist nicht nur für Reacher-Fans perfekt.

Actionfilme mit Jason Statham sind eigentlich nichts Besonderes und das sagt nicht einmal etwas über ihre Qualität aus. Sie kommen regelmäßig und verlässlich, um sich wie eine blutgetränkte Kuscheldecke an einem verregneten Sonntag über einen zu legen. The Beekeeper, der 2024 ins Kino kam, gehört dazu. Und er hebt sich trotzdem ab.

Die Handlung ist in ihrer Grundidee dermaßen originell und seltsam lebensnah, dass sich der Actionfilm für alle möglichen Filmfans lohnt: Menschen, die Reacher lieben; Menschen, die Jason Statham lieben; und Menschen, bei denen Jason Statham aus unerfindlichen Gründen nicht zum Lebensmittelpunkt gehört.

Jason Statham zieht in The Beekeeper in einen Rachefeldzug gegen Phishing-Betrüger (!)

The Beekeeper streamt ab heute erstmals im Abonnement von Amazon Prime Video und nimmt eine leider alltägliche Situation als Anlass: Eine ältere Frau, die bei den aktuellen Betrugsmaschen nicht mehr so up-to-date ist, fällt auf eine Phishing-Falle herein. Die Frau ist die Rentnerin Eloise, die früher als Lehrerin Gutes getan hat. Eine rundherum liebe Seele, der man niemals Leid an den Hals wünschen würde – auch weil sie von Phylicia Rashad gespielt wird, einer Sitcom-Mama aus den 90ern. Eloise verliert wegen der Phishing-Attacke Geld, und zwar richtig viel. Ihre gesamten Ersparnisse und 2 Millionen Dollar aus einem Charity-Fond sind im Handumdrehen weg.

Daraufhin nimmt sich die am Boden zerstörte Eloise das Leben. Die Schuldigen haben jedoch nicht mit Eloises wortkargen Untermieter und Freund Adam Clay (Statham) gerechnet. Der stille Bienenzüchter hat ungewöhnliche Kontakte zu Geheimorganisationen und, wie Liam Neeson sagen würde, "ein paar ganz besonders ausgeprägte Fähigkeiten".

Während FBI-Agentin Verona (Emmy Raver-Lampman) im Dunkeln tappt, macht Adam das Callcenter ausfindig, von dem der Phishing-Anruf ursprünglich ausging. Schritt für Schritt kommt er einem CEO (Josh Hutcherson) auf die Schliche, der nebenbei eine internationale Betrügerbande leitet.

Auch interessant für Amazon-Abonnent:innen:

Der Actionfilm bei Amazon lohnt sich für Statham- und Reacher-Fans

Die Suche nach den Verantwortlichen hat natürlich explosive Folgen, wobei Regisseur David Ayer (Suicide Squad) die Stärken seines Actionstars gut zum Einsatz bringt. Keine Frage, Jason Statham macht auch Spaß, wenn er Riesenhaie vermöbelt. Mehr noch als das aufwendige CGI-Spektakel liegt es ihm allerdings, die Knochen von namenlosen Helfershelfern zu brechen.

Handfeste Action bietet The Beekeeper durchweg, wobei Ayer und sein Team einige originelle Tötungsmethoden aus dem Hut zaubern. In Verbindung mit dem erstklassigen Cast um Hutcherson als Tech-Bro, Minnie Driver als CIA-Direktorin und sogar Jeremy Irons in einer wichtigen Rolle unterhält das Action-Spektakel gerade genug, dass sich keine der rund 100 Minuten Laufzeit zu lang anfühlt.

Statham-Fans kommen also auf ihre Kosten, The Beekeeper kann aber auch direkt nach den letzten Folgen von Amazons Hit Reacher angehauen werden. Zumindest, wenn man sich nach einem muskulösen Einzelgänger mit einem Herz aus Gold und einem hervorragenden Riecher für Verschwörungen sehnt.

The Beekeeper streamt ab dem 22. August im Angebot von Amazon Prime Video. Darüber hinaus gibt es den Film bei den gängigen Anbietern in der Kauf- und Leihversion.