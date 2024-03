Perfekt für unterhaltsame Abende der anderen Art: Verrückter Fantasy-Brettspiel-Tipp jetzt 42 Prozent günstiger

Mit Dungeons & Dragons: The Yawning Portal holt ihr euch D&D-Feeling für die ganze Familie nach Hause – und zwar ab sofort zum absoluten Schnäppchenpreis.

Dungeons & Dragons fasziniert euch schon länger, aber die komplexen Pen&Paper-Regeln schrecken euch ab? Dann solltet ihr euch das Brettspiel "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" unbedingt einmal genauer anschauen.



Denn mit dem Klaffenden Portal, wie der Titel ins Deutsche übersetzt lautet, erwartet euch eine verrückte Gaudi für bis zu vier Spieler:innen, die sowohl D&D-Einsteiger:innen als auch -Veteran:innen voll auf ihre Kosten kommen lässt. Und das Beste: Bei Amazon gibt es das Brettspiel gerade besonders günstig.

Dungeons & Dragons: The Yawning Portal bei Amazon Deal Zu Amazon

Dungeons & Dragons: The Yawning Portal bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Amazon verkauft Dungeons & Dragons: The Yawning Portal nämlich aktuell zum Preis von nur 31,65 Euro *. Damit spart ihr gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) ganze 42 Prozent, was das Spiel zu einem echten Schnäppchen macht.



Aber worum genau geht es in The Yawning Portal überhaupt? Die Prämisse ist schnell erklärt: Alleine oder mit bis zu drei Mitspieler:innen bewirten wir Gäst:innen in der berühmten Taverne namens "Das Klaffende Portal". In der Mitte der Taverne befindet sich ein Loch, durch das Abenteurer zum Unterberg von Tiefwasser reisen können.



Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die hungrigen Held:innen mit Essen und Trinken zu versorgen, wobei wir ihre speziellen Wünsche berücksichtigen müssen. Platzieren wir die korrekte Bestellung am richtigen Platz, kassieren wir Edelsteine als Belohnung.

Insgesamt 68 verschiedene Held:innen warten in der Taverne auf ihre Speisen und Getränke, wobei jeder Figur eine bestimmte Bestellung in Form einer Karte zugeordnet ist. Jetzt gilt es, die eigenen Karten strategisch geschickt auszuspielen, besondere Effekte zu meistern und vor unseren Mitspielern die meisten Punkte zu sammeln, um am Ende als erfolgreichster Wirt oder erfolgreichste Wirtin aus der Partie hervorzugehen.

Kurze Spieldauer und verständliche Regeln garantieren Spaß für die ganze Familie



Was an Dungeons & Dragons: The Yawning Portal neben der verrückten Spielidee besonders hervorsticht, ist das Spielmaterial. Würfel, Spielfiguren und Edelsteine fühlen sich den Rezensionen auf Amazon zufolge sehr hochwertig an und sorgen für tolles D&D-Feeling.



Ihr könnt Dungeons & Dragons: The Yawning Portal übrigens mit ein bis vier Spieler*innen ab einem Alter von zehn Jahren genießen. Wegen der leicht verständlichen Regeln und der recht kurzen Spieldauer von etwa einer Stunde eignet sich das Brettspiel dementsprechend auch für Familien mit Kindern.



Dungeons & Dragons: Tumult in Niewinter: Escape-Room im Fantasy-Stil

Falls ihr euch mit der Berufung des Gastwirts in The Yawning Portal nicht anfreunden könnt, ihr aber trotzdem ein wenig D&D-Flair jenseits der Pen&Paper-Welt auf euren heimischen Wohnzimmertisch bringen möchtet, kommt euch Tumult in Niewinter vielleicht eher entgegen.

In diesem Krimi-Escape-Room-Spiel für zwei bis sechs Held:innen erstellt ihr euch einen Charakter und bewegt eure Figuren über ein aufwendig gestaltetes Spielbrett, um diverse Rätsel zu lösen und ein ganz eigenes D&D-Abenteuer zu erleben. Tumult in Niewinter ist bei Amazon aktuell ebenfalls reduziert und kostet 38,98 Euro.

Wegen des Spielprinzips, das stark an die Grundprinzipien von Dungeons & Dragons angelehnt ist, eignet sich Tumult in Niewinter übrigens perfekt als Einstieg in die Welt des Pen&Paper.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.